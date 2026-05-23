Roberto Petersen habló sobre la salud de su hermano Christian tras una nueva internación

El chef Roberto Petersen rompió el silencio y habló por primera vez sobre la salud de su hermano, el reconocido cocinero y exjurado de El gran premio de la cocina, Christian Petersen, luego de que trascendiera una nueva internación en el Hospital Alemán, a cuatro meses del episodio que sufrió en el volcán Lanín.

La situación se conoció el miércoles por la noche, cuando el chef volvió a ser ingresado en el centro médico porteño. En el programa LAM, la periodista Pilar Smith aseguró que Christian había sido internado con un cuadro de alucinaciones y un supuesto brote psicótico, motivo por el cual habría quedado alojado en el área de psiquiatría.

Sin embargo, Roberto Petersen desmintió esas versiones en diálogo con la periodista Maribel Leone. “Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico, no es cierto”, afirmó.

Más tarde, durante una entrevista con el periodista Daniel Ambrosino en el ciclo Intrusos, el chef explicó el verdadero motivo de la internación.

“La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos. Hace cuatro meses que está bien”, sostuvo Roberto Petersen.

Además, agregó que su hermano “va mejorando de a poco su estado de salud”.

El parte médico oficial

Tras la repercusión mediática, el Hospital Alemán difundió un comunicado oficial sobre el estado de salud del cocinero.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, indicaron desde la institución médica.

El parte agregó que Christian Petersen continuará “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

Por último, el sanatorio remarcó que se preservará “el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.

El antecedente en el volcán Lanín

En diciembre del año pasado, Christian Petersen había sido internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación durante una excursión al Volcán Lanín.

En aquel momento, el primer parte oficial había señalado que el chef presentaba un “estado reservado” y que requería atención médica especializada de manera continua. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y motivó múltiples mensajes de apoyo y cadenas de oración en redes sociales.