¿A quién llamó Morena Rial antes de ser detenida?

La hija del periodista Jorge Rial, Morena, fue detenida en el microcentro porteño tras una investigación tras la cual la Justicia determinó que participó de un robo el pasado 18 de enero en Villa Adelina. La joven fue apresada a las 3:30 de la madrugada de este miércoles por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro, en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle

Un llamado que generó preocupación

En Mañanísima (El Trece), el doctor Guillermo Capuya sorprendió con una información que brindó respecto a la hija de Jorge Rial

“Ayer a la noche me escribe Morena Rial, preocupada por algo de su hijo. Le pregunté si tenía un sistema de medicina prepaga, que sé que Jorge se ocupa de estas cosas, y me dijo que sí. Ese fue el último contacto que tuve, pues le dije que lo podíamos ver hoy”, comentó Capuya en el programa de Carmen Barbieri.

Por su parte, Lucas Bertero aportó una inquietud que generó preocupación en el piso. “Capuya habló con Morena Rial de su hijo, pequeño, de apenas casi cuatro meses, Amadeo, tiene algún problema de salud porque Morena intentó acercarse al doctor para llevarlo al hospital. No es un dato menor”, dijo el panelista.

Respecto a la salud del bebé y cómo resguardarlo, Capuya recordó que “debería estar con ella. Los primeros seis meses son importante, lactancia exclusiva, es así. Debería estar. Sí, no conozco cómo es lo legal”, remarcó.

Jorge Rial «Ser padre no es fácil»

Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de su hija, Morena Rial, en un hotel del microcentro porteño. La joven, de 25 años, está acusada de participar en un robo bajo la modalidad de «escruche» en San Isidro.

Conmovido, el periodista expresó su angustia en diálogo con C5N: «Lo que siento ahora es vergüenza, dolor y preocupación por mi nieto. No hay un manual para ser padre, hice todo lo que pude»

En medio de la polémica, Rial se sinceró sobre la difícil relación que mantiene con su hija y dejó una dura reflexión: «Ser padre no es fácil. Intenté darle lo mejor, me equivoqué y también acerté, pero ella tomó sus propias decisiones y ahora tiene que hacerse cargo».

Además, el conductor lamentó la exposición mediática del caso y pidió respeto: «Se está hablando mucho, pero esto es un tema judicial. Yo no tengo nada que ver y no voy a intervenir. No voy a mover un dedo».

Con información de PrimiciasYa y NA