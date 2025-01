Salieron a la luz audios de Morena Rial antes del operativo policial: «Necesito que me rescates un auto»

Morena Rial fue demorada en un operativo policial el pasado miércoles por la noche por conducir un auto que, habría sido utilizado por sus acompañantes para realizar robos a domicilios: anteriormente, la jovén solicitó un vehículo a un programa de espectáculos.

Los audios de Morena Rial: ¿Qué decían?

Esta tarde se conocieron los audios en donde la hija de Jorge Rial solicitó a la producción del magazine de la farándula, un vehículo para trasladarse en el centro porteño, hasta su regreso a Córdoba en donde vive actualmente. La solicitud sería a cambio de una entrevista solicitada.

“Hacemos una nota, pero a cambio conseguime un auto -durante- 20 días, que me preste alguien y te doy una nota. No le doy nota a nadie, te la doy a vos, pero conseguime a alguien que me alquile un auto, algo para andar acá en Buenos Aires”, inició Morena.

Más tarde, la influencer insistió: “Pero escuchá, yo necesito que me rescates un auto. En serio te digo, necesito un auto para manejarme. No le estoy dando notas a nadie por este mismo motivo. Primero, que no tengo ganas de darle notas a nadie ya, pero por lo menos que me sirva de algo”.

Por su parte, al ser consultado por el episodio, el periodista Jorge Rial se refirió a su hija: “No pude hablar con ella. Sólo me preocupé y ocupé de que mi nieto estuviera bien. Lamentablemente, esto era inevitable. Estaba preparado para el dolor porque lo siento hace años, pero la vergüenza es terrible. Ella es grande y responsable del camino que tomó. Pero es mi hija y la amo pese a todo”.