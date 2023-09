A Wanda Nara le preguntaron si había mentido con su enfermedad y así reaccionó

Wanda Nara aprovechó su tiempo libre en Turquía para responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram.

En ese contexto, un seguidor aprovechó para preguntarle si había «mentido» respecto a su enfermedad. La empresaria fue lapidaria con su respuesta.

«Que bajo que alguien pueda poner en duda o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones», señaló Wanda en su red social.

«¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?», había sido la pregunta anónima de un seguidor.

«Es una situación personal que expusieron y que se hizo pública pero no por mi. Mucha gente me quiere ver bien y saber qué es y cómo estoy. Algún día lo contaré«, amplió Wanda.

Y cerró con un duro mensaje: «Por gente como esta es que a veces dudo«.

La salud de Wanda Nara

En julio se conoció que Wanda Nara se había realizado estudios clínicos y circularon varias especulaciones sobre la enfermedad que padece.

Por esa razón la mediática dijo que había empezado un tratamiento en Argentina pero mantuvo el diagnóstico en absoluta reserva.

“Fue todo muy rápido para mí. Me hice análisis porque viajaba y, como se filtró, no salió como esperaba. Me dijeron que no podía subirme a un avión y no se sabía por cuanto tiempo. Fue un shock para toda la familia”, explicó Wanda en ese momento.