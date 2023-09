«Se hizo mucho circo»: qué dijo L-gante en su primera entrevista, luego de recuperar la libertad

L-Gante fue liberado el viernes, luego de permanecer más de 100 días detenido en la DDI de Quilmes. Ayer sábado el cantante dio su primera entrevista a Secretos Verdaderos, el programa de América TV.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, le consultó Luis Ventura, conductor del ciclo. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también«, respondió L-Gante.

Sobre sus días en prisión, señaló: “Te imaginarás que varias veces me ilusioné también, pero más que nada por los rumores que se decían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”.

«No sé por qué tantos días, fue una mala jugada. Pensé que iba a estar uno o dos días. Se hizo mucho circo», agregó tiempo después.

“Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, añadió L-Gante.

“Yo contengo la calma, estoy tranquilo. Soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”, cerró.

L-Gante recuperó la libertad luego de haber sido beneficiado con un cese de la prisión preventiva. El cantante está imputado por una serie de delitos cometidos en mayo pasado.

L-Gante habló de la salud de Wanda Nara

En cuanto a la salud de Wanda Nara, L-Gante dijo que se enteró en la cárcel de lo que le pasaba y se contactará con ella.

“Estuve viendo eso por televisión. Me comunicaré seguramente en algún momento. Me estoy enterando todo ahora, en el transcurso de las horas», aseguró en diálogo con Luis Ventura.