Adabel Guerrero: “Fernanda Iglesias quiere protagonismo, es fácil criticar a los demás”

Adabel Guerrero se enojó con Fernanda Iglesias al escuchar su crítica hacia la seria “En el barro”, en la cual ella tiene una participación en la segunda temporada.

En una charla con Nahuel Saa (La Criti) y Clara Lis en Splendid AM 990, en el programa «Domingo de espectáculos», dijo que le dio bronca que “ninguneen la serie porque tiene escenas de sexo. Fernanda Iglesias tendrá envidia, suena a resentida, tiene una negatividad con todos”.

“Para ser conductora te tiene que querer la gente”: la dura frase de Adabel Guerrero contra Iglesias

“Fernanda iglesias quiere protagonismo, buscó ese personaje y es fácil ser mala persona, criticar a los demás, yo prefiero otro rol”, dijo la bailarina y aseguró que «para ser conductora te tiene que querer la gente, lo que le pasa a ella es que la gente no la quiere justamente por el rol que eligió».

Adabel remarcó que ella tiene muchas ganas de desarrollar su costado actoral: «Yo quiero ser actriz, ese es mi nuevo sueño. Quiero ser protagonista».

Actualmente, trabaja en el espectáculo “Sex” y se sumó al panel de LAM: “Soy una ferviente estudiante de la metafísica, la ley de atracción, yo estaba pidiendo al universo tele, popularidad».

En este nuevo rol de panelista, Adabel no quiero ser muy crítica con sus compañeros: «No tengo ganas de ser muy picante».