Fernanda Iglesias, filosa contra Adabel Guerrero: “Los que miran ‘En el barro’ no buscan debatir cárceles”

Adabel Guerrero forma parte de la segunda temporada de la serie «En el barro» y se sintió ofendida al escuchar a la periodista Fernanda Iglesias decir que la gente ve el programa solamente por las escenas de sexo entre mujeres.

Así fue el fuerte cruce entre Adabel Guerrero y Fernanda Iglesias

«Si bien es verdad que hay escenas así, sentí que había mucho ninguneo hacia las actrices. Incluso nombraron plataformas y canales para adulto que nada que ver. Acá se está mostrando una realidad donde hay explotación de esas chicas», aseguró la actriz y bailarina.

Pero a la periodista de Puro Show le pareció muy exagerado que Adabel salga a hacer un descargo, ni tampoco le gustó que la haya insultado.

«La verdad es que ella piensa que soy una pelo… y que con eso me ofende pero no. Habla de su ignorancia. No creo que hayamos dicho nada tan grave. La verdad es que los que miran ‘En el Barro’ no quieren debatir sobre el estado de las cárceles sino para ver otro tipo de contenido. Es así», sostuvo Fernanda Iglesias.

El casting de Sofía Jujuy Giménez para la serie de Netflix «En el barro»

«Que fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el ‘serión’ En el barro, me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo«, escribió la influencer en una publicación de Instagram, acompañada por los videos que se grabó interpretando distintas escenas.

«Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír). La clave acá fue decir que ‘siiiii’, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi corazón», expresó la modelo.

Más adelante, se refirió al proceso de grabación y a los desafíos que enfrentó: «No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer. Pero sí que en esta vida me acostumbré a decir que sí a cada nuevo desafío, a decir que sí cada vez que algo me mueve tanto por dentro».