Adiós al running: el spinning, la actividad que lo desplaza y evita lesiones

La actividad física siempre es clave para mantener una vida saludable, y el running fue durante años una de las prácticas más elegidas por quienes buscaban ejercitarse sin necesidad de acudir a un gimnasio. Sin embargo, especialistas advierten que, pese a sus beneficios, este hábito de alto impacto puede generar lesiones y ya no es la mejor alternativa para cuidar el cuerpo.

Cuáles son los límites del running

Correr ayuda a bajar de peso, quemar calorías, fortalecer huesos, mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades. También contribuye a combatir la celulitis y a regenerar masa muscular. Pero, al ser un ejercicio de impacto, el running puede provocar problemas en la zona lumbar, las rodillas e incluso incontinencia urinaria, entre otras complicaciones, lo que lo vuelve riesgoso para muchas personas.

El spinning se impone como la actividad que protege las articulaciones

En reemplazo, el spinning se posiciona como una disciplina estrella en gimnasios y centros de entrenamiento. Se practica en bicicletas fijas, guiada por instructores especializados y con música que acompaña el ritmo, lo que convierte cada clase en una experiencia intensa y motivadora.

A diferencia del running, el spinning no es de impacto y protege las articulaciones, lo que lo vuelve ideal para personas con artritis o predisposición a lesiones. Además, aporta múltiples beneficios:

Mejora la resistencia cardiovascular.

Fortalece los músculos y el corazón.

Reduce el estrés y la ansiedad.

Estimula la socialización y el bienestar mental.

De esta forma, el spinning gana cada vez más adeptos y se convierte en la opción recomendada para quienes buscan un entrenamiento exigente, seguro y protector para las articulaciones.