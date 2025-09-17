Las Air Force 1 fueron, durante años, las reinas indiscutidas del street style. Sin embargo, un nuevo modelo comenzó a robarles protagonismo en Europa y ya se perfila como la próxima gran tendencia global: las Nike LD-1000.

Originalmente diseñadas como zapatillas de running en la década de los ‘70, las LD-1000 resurgen ahora como un calzado icónico que combina comodidad, estética retro y versatilidad, convirtiéndose en el objeto de deseo de las más clásicas y sofisticadas a la hora de armar sus looks diarios.

Las nuevas zapatillas de Nike que desplazaron a las Air Force y marcan tendencia en Europa

Su silueta estilizada, con reminiscencias vintage y detalles minimalistas, las posiciona como una opción perfecta para quienes buscan un aire sporty pero elegante. “Son las favoritas y clásicas porque elevan cualquier outfit sin perder frescura”, explican desde el mundo de la moda urbana.

Desplazaron a las Air Force y marcan tendencia en Europa: así se pueden combinar las Nike LD-1000

La versatilidad de las Nike LD-1000 es uno de sus grandes atractivos. Estos son algunos looks donde se convierten en protagonistas:

Con jeans rectos o sastreros : aportan un toque relajado sin perder elegancia.

: aportan un toque relajado sin perder elegancia. Con vestidos midi o faldas plisadas : generan contraste entre lo femenino y lo deportivo, ideal para looks urbanos.

: generan contraste entre lo femenino y lo deportivo, ideal para looks urbanos. Con pantalones cargo o joggers : realzan la estética casual y cómoda, perfecta para un estilo más juvenil.

: realzan la estética casual y cómoda, perfecta para un estilo más juvenil. Con blazer oversize y remera básica: la mezcla de lo formal con lo deportivo crea uno de los outfits más buscados de esta temporada.

En definitiva, las Nike LD-1000 llegaron para refrescar el mercado y ofrecer una alternativa distinta a las clásicas Air Force, manteniendo el espíritu atemporal pero con un giro retro que las hace irresistibles.

Todo indica que esta zapatilla, nacida para correr, se consolida ahora como un ícono del estilo urbano chic en Europa, y que muy pronto también marcará tendencia en Argentina y Latinoamérica.