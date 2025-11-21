Aguas saborizadas naturales: dos recetas fáciles con cítricos, pepino y jengibre

Cada vez más personas eligen reemplazar las bebidas azucaradas por aguas saborizadas caseras, una alternativa más liviana, refrescante y sin aditivos. Prepararlas no solo es simple, sino que además permite aprovechar las propiedades de frutas, hierbas y vegetales frescos.

Estas recetas, del libro Fast food consciente, para una vida relajada, combinan ingredientes naturales que aromatizan el agua de manera suave sin necesidad de azúcar. Ideales para el verano, para quienes buscan hidratarse mejor o para sumar sabor en el día a día.

Agua saborizada de naranja, mandarina y lima

Ingredientes

1 naranja

1 mandarina

1 lima

10 gotas de stevia o stevia en hojas

1 litro de agua

Preparación

Lavar bien todos los cítricos. Cortarlos en rodajas sin pelar. Colocar las frutas en una jarra de vidrio. Machacar apenas con cuchara de madera para liberar sus jugos. Agregar la stevia y completar con el litro de agua. Mezclar y consumir de inmediato para evitar que la preparación se vuelva amarga.

Esta combinación aporta un aroma fresco y un sabor equilibrado entre dulzor y acidez.

Agua saborizada de pepino, lima, jengibre y menta

Ingredientes

1 pepino

1 lima

10 hojas de stevia

10 hojas de menta

4 rodajas de jengibre

1 litro de agua

Preparación

Lavar bien el pepino, la lima y las hojas de menta. Cortar el pepino y la lima en rodajas finas. Colocar todos los ingredientes en una jarra grande. Incorporar el agua y machacar suavemente para aromatizar. Servir en el momento para conservar la frescura.

El pepino y la menta refrescan, mientras que el jengibre aporta un toque especiado y energizante.