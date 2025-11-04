Tres bebidas refrescantes para preparar en Navidad y quedar como un verdadero bartender 

Las fiestas de fin de año llegan con altas temperaturas y largas reuniones familiares, el escenario perfecto para disfrutar de bebidas frescas, coloridas y con mucho sabor. Si querés sorprender a tus invitados y convertirte en el bartender de la noche, te compartimos tres opciones fáciles y deliciosas para preparar en casa durante la Navidad.

Las tres bebidas refrescantes para preparar en Navidad que te harán quedar como un bartender

1. Clericó clásico con frutas frescas

Un infaltable de las celebraciones argentinas. Ingredientes: vino blanco o rosado bien frío, jugo de naranja, gaseosa de limón y una mezcla de frutas cortadas (manzana, durazno, naranja, frutilla, uvas). Preparación: mezclá todos los ingredientes en una jarra grande y dejá reposar en la heladera una hora antes de servir. Refrescante, liviano y con un toque natural.

Versión sin alcohol: reemplazá el vino por agua con gas o jugo de uva blanca.

2. Mojito navideño con ananá y menta

Un clásico reinventado con un toque tropical. Ingredientes: jugo de ananá, hojas de menta fresca, jugo de lima o limón, azúcar, hielo y un chorrito de ron blanco (opcional). Preparación: colocá la menta y el azúcar en un vaso, machacá suavemente, agregá el jugo de ananá y el de lima, y completá con hielo picado. Decorá con una rodaja de ananá y hojas de menta.

Consejo: si querés hacerlo sin alcohol, reemplazá el ron por agua saborizada o soda.

3. Limonada con jengibre y albahaca

Una opción fresca, natural y sin alcohol que combina perfecto con cualquier menú navideño. Ingredientes: jugo de limón, jengibre rallado, hojas de albahaca, azúcar o miel y agua bien fría. Preparación: mezclá todos los ingredientes en una licuadora, colá y serví con hielo. Es digestiva, energizante y una alternativa ideal para quienes buscan algo liviano.

Ya sea con o sin alcohol, estas tres bebidas son perfectas para acompañar la cena navideña o los brindis al aire libre. Fáciles, frescas y con ingredientes naturales, te permitirán quedar como un verdadero bartender sin salir de casa.