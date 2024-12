Alberto Cormillot contó cómo fue su internación de urgencia

El especialista en nutrición, Alberto Cormillot, se encuentra internado desde el pasado domingo en la clínica CEMIC a raíz de una trombosis en la pierna izquierda. Estefanía Pasquini, su esposa, desmintió que se tratara de una complicación grave y enfrentó las acusaciones hacia ella.

Cormillot: «Estefi me insistió mucho para que fuéramos al médico»

Cormillot eligió el reality que creó hace más de 15 años, Cuestión de Peso, para explicar lo ocurrido y llevar tranquilidad a sus seguidores. Según explicó, sus alarmas se encendieron cuando notó que tenía un “moretón enorme” en su pierna izquierda, pero que no tenía recuerdo de haberse golpeado, eso lo impulso a dirigirse al hospital.

“Lo primero que se me ocurrió fue esperar hasta el lunes para no estropear que me estaba por meter a la pileta con Emilio”, recordó y agregó: “Después me acordé que siempre le digo a los pacientes que vayan enseguida a la guardia”.

“Cuando aparece un moretón muy grande y una gran placa de edema, uno tiene que tener cuidado, ya que podría ser trombosis”, explicó el doctor al conductor Mario Massaccesi.

«Estefi me insistió mucho para que fuéramos al médico”, reveló sobre la actitud que tuvo su esposa al ver su pierna.

El doctor Cormillot contó que los estudios realizados determinaron que se trataba de un hematoma por un golpe superficial: “Finalmente, el diagnóstico fue que en algún momento me dí un golpe y no lo advertí. Posiblemente jugando con Emilio. Me vieron muy bien los médicos, encontraron que era algo superficial por abajo de la piel”.

“Tengo que hacer reposo, ponerme hielo y evitar la actividad física por dos semanas”, concluyó.