Alberto Cormillot sin tapujos a los 86 años: “Me cuestionaron por hablar de sexo”

El médico nutricionista Alberto Cormillot sostuvo que recibió fuerte cuestionamientos por “hablar de sexo” en la tercera edad, reveló cómo fue su debut en el circo a los 86 años y explicó que los métodos “milagrosos” para adelgazar, pueden ser “peligrosos”.

Alberto Cormillot habló de sexo en la tercera edad y debutó en el circo

En diálogo con Nahuel Saa -La Criti- y Clara Lis, en Splendid AM 990, Cormillot señaló sobre su experiencia en el arte circense: «Apareció de un momento a otro. Fuimos a ver el circo como cualquier espectador y cuando nos reconoció el gerente, nos acomodó. Fui a saludar a los artistas, les conté que yo hacía una cosa menor y al día siguiente me llamaron”.

Es que la experiencia viene de la mano con su filosofía de vida: “Me planifico para vivir un día a la vez, pero pienso que voy a acompañar a mi hijo chiquito, muchos años más, aunque sé que eso puede no pasar. He tenido suerte hasta ahora, pero vivo cada día como si fuera el último”.

Un video del profesional de la salud en donde se refiere al placer sexual en la tercera edad se viralizó recientemente, aunque no todos los comentarios fueron positivos: “Hubo personas que me cuestionaron por hablar de sexo. La nota es de archivo y apareció después de 30 años. Hay que hablar de sexo ¿por qué no? Se puede hablar de tantas cosas y está estigmatizado”.

Cormillot advirtió sobre métodos peligrosos para adelgazar

Asimismo, el médico apuntó contra los “jugos milagrosos” que prometen bajar de peso, equilibrar la diabetes y mejorar el deseo sexual, productos difundidos por influencers: “La gente necesita las cosas mágicas, es una cuestión del ser humano”.

“El peligro de esos influencers que dicen que se pueden resolver los problemas de salud con un juguito. Es peligroso. Como no hay una buena alfabetización de salud, hay mucha gente que lo compra”, continuó Cormillot.

“No me meto con los Influencers porque ellos no tienen la menor dificultad para opinar sobre ciertas cosas. Los productos no sirven y si ellos lo quieren comunicar, es tema suyo. Prefiero meterme con el producto que con las personas porque empiezan con la polémica y se transforma en un tema personal y no un tema de salud”, concluyó el nutricionista.