Alberto Ferriols habló sobre el supuesto hijo no reconocido de Beatriz Salomón

Alberto Ferriols fue pareja de Beatriz Salomón y padre adoptivo de sus hijas: Bettina y Noelia. Si bien se separaron como consecuencia de una cámara oculta que le realizaron al cirujano, en los últimos meses de vida de la vedette se volvieron a encontrar y dejaron atrás viejos rencores.

Lo que dijo Ferriols: «Es un impacto. Si piensa que es así, que haga los estudios pertinentes»

En diálogo con Socios del Espectáculo, Ferriols contó que estaba al tanto del rumor sobre la posible maternidad de Beatriz. Su hermano Guillermo tiene dudas y cree que la vedette podría haber sido su madre y no su hermana.

Por eso inició una acción judicial para pedir la exhumación del cuerpo de Beatriz para poder hacer un examen de ADN y sacarse todas las dudas.

«Es un impacto. Si piensa que es así, que haga los estudios pertinentes«, afirmó Ferriols, quien niega haber hablado de este tema con Beatriz en alguna oportunidad.

«Yo me enteré del rumor mucho tiempo después, yo no sé si Guillermo miente, está confundido. Lo escuché 3 o 4 años antes que falleciera Beatriz, solo es un rumor, nadie me vino a precisar nada. Yo si tuviera algo, lo diría, pero no tengo nada que aportar porque es solo un rumor», afirmó el cirujano.

Ferriols destacó que Guillermo estaba alejado de la familia: «No se puede confiar 100%, no era allegado a la familia, hace tiempo que no hablo con él».