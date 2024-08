La pista que le dio indicios a Guillermo Salomón de que es hijo de Beatriz Salomón: «quedé…»

Guillermo Salomón, supuesto hermano de Beatriz Salomón, rompió el silencio sobre su demanda pública, ya que asegura que la «Turca» es su mamá, siendo él fruto de una traumática relación durante la adolescencia de la actriz. Conocé el testimonio del protagonista.

Qué dijo Guillermo Salomón sobre Beatriz Salomón, su vínculo y la maternidad

Entrevistado por Carlos Monti, Guillermo Salomón indicó que «ella se iba al teatro y yo me iba a trabajar al hotel. Y ella, un día agarra me llama, me manda un mensaje, me dice: ‘Guillo, ya te compré acá la cena, te espero, venite a casa y comés algo rico cuando llegás”.

Además, en «Entrometidos», Guillermo Salomón recordó y confesó sobre Beatriz Salomón que “siempre esa protección, ese cuidado que me llamó mucho la atención”. “Yo lo sentía siempre. Yo percibía que Beatriz no era mi hermana, a ella jamás se le escapó la palabra ‘hijo’” agregó.

Por qué Guillermo Salomón sospecha que es el hijo de Beatriz Salomón y no su hermano

En diálogo con Carlos Monti, Guillermo Salomón reveló que “hubo un par de personas” que le dieron indicios sobre el secreto familiar, “pero lo más fuerte fue una cena familiar” contó al respecto.

“Apenas se habían casado, estaban Leonor, Jacinto, mis teóricos padres, Isabel, su marido Oscar, Daniel con su novia, Alberto, Beatriz y yo. Estábamos junto en una reunión familiar y él (Ferriols) se levanta y dice ‘tengo para decir algo, yo me enteré de buena fuente de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo de Beatriz’”, relató Guillermo.

La situación se dio “adelante de todo el mundo. Nadie dijo nada, todos ‘jajaja, ¡Ay Alberto! ¿De dónde sacó eso?’ y quedó ahí. Nadie dijo ‘pero nada que ver, de dónde sacó eso, es mentira, usted está diciendo una mentira, él no es hijo de Beatriz’. Jamás. Se tomó todo así, muy leve”, contó Guillermo Salomón.

“Yo quedé shockeado porque la verdad que ya venía con data de casi toda mi vida, que todo el mundo me decía eso. No la encaré a Beatriz. Ella después también era un poco como mi teórica madre, madrastra, no sé ya cómo decirlo, que no quería hablar del tema, ella siempre lo negaba, decía ‘todo mentira’. Dejaba todo ahí”, aclaró el hombre sobre la actitud de la «Turca» Salomón cada vez que se tocaba el tema.