Alejandro Stoessel habló sobre Tini y Rodrigo De Paul y se mostró preocupado por la salud mental de su hija

En la última semana surgieron contundente rumores que involucraban a Tini Stoessel con su expareja, el futbolista Rodrigo De Paul. Una imagen que se difundió por las redes sociales mostraba a una pareja de la mano en las calles de Madrid, y muchos aseguraron que, por los tatuajes de ambos, eran la cantante y el deportista. Esto desató el escándalo, ya que la interprete estaba en pareja con la rapera Young Miko. Ahora, Alejandro Stoessel, padre de la artista, habló de los rumores.

Alejandro Stoessel habló sobre los rumores que involucran a su hija junto a Rodrigo De Paul: «ella viajó para Madrid»

Alejandro Stoessel, padre de la cantante Tini Stoessel y productor de televisión, habló con Adrián Pallares sobre los últimos escándalos que afectaron a su hija. “Alejandro me desmiente algunas cosas. Puntualmente, que no tiene ningún conflicto con ella», comenzó explicando en Intrusos, ya que habían rumores que indicaban un distanciamiento en la familia.

“La semana pasada estuvo grabando un disco con ella, con música mucho más alegre, en Los Ángeles. Dice que Martina después viajó a Madrid y le perdió un poco el rastro”, continuó diciendo Pallares en Intrusos. Coincidentemente, esa es la ciudad de España donde habrían sido vistos juntos Tini y De Paul.

“Él está preocupado y angustiado porque Tini pasó por momentos muy difíciles, oscuros”, expuso el periodista. La cantante ha sido muy abierta a la hora de hablar sobre su salud mental, especialmente sobre la depresión que sufrió y lo mucho que le afectan los comentarios negativos de la gente y los medios.

Además, el productor le aseguró a Pallares que el vídeo que circuló en los medios y redes en los últimos días de Young Miko llorando en pleno recital es de hace más de un año. “Suman el vídeo para ensuciarla… Él está preocupado por la salud de su hija que hoy está muy bien”, aseveró el conductor.

Por último, el productor también se refirió al aparente romance la cantante con su ex, Rodrigo De Paul. “No quiere que la hija vuelva a estar mal. Dice que, si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué contarlo, porque es su vida y puede hacer lo que quiera. Y le molesta que tanta gente esté tan pendiente de intentar destruir los vínculos que su hija tiene”, explicó Karina Iavícoli.