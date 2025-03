Tini Stoessel ¿se reconcilió con Rodrigo De Paul? La imagen donde se los ve juntos 

Los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aumentaron luego de que se hayan filtrado imágenes de ellos juntos. Además, esto llega semanas después de que se rumoreara que se había distanciado de Young Miko, con quien se creía que estaba en pareja.

Uno de los encargados de difundir esta noticia fue el periodista Sebastián Fernández Zini en su cuenta de X (ex Twitter), quien aseguró: «Fueron vistos juntos ayer en un gimnasio del barrio de Salamanca, en Madrid«. Según explicó, «tomaron una clase privada».

Además, la cuenta de Instagram Lo Más Popu compartió una foto de la cantante y el futbolista de la Selección Argentina en la que se podía apreciar que eran ellos por sus tatuajes característicos.

De Paul habló sobre la ‘presión’ de Messi antes de la final de la Copa América

En dialogo con Infobae, el Motorcito confesó que trata de mantener estilo. Entre algunas opciones polémicas, habló de su elección con el cabello. «Sí, hay una búsqueda. Se infla, pero lo que pasó es que yo venía con un buen proceso para dejármelo largo. Me aburro sino. Me tiño, hago otras cosas», contó.

Luego brindó detalles sobre un ida y vuelta con Lionel Messi durante la Copa América 2024. «Yo me levantaba y tenía los pelos parados. Me lo mojaba, eso a la mañana, en el hotel, pero después, ¡pum! Entonces yo siempre iba a la pieza del Enano (Messi), que tomamos los mates a la mañana, y me decía “no, mirá cómo tenés el pelo, que se te infla». Y me lo metió en la cabeza. Que me lo corte, que pelado me queda bien. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. La c… de tu hermana, Enano, le decía».

En otro orden se refirió al actual look de Messi, similar a su época dorada en el Barcelona. «Sí, tiene como una cosita ahí, ya lo voy a agarrar en marzo», soltó De Paul entre risas, palpitando el próximo encuentro con el diez para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Por último, se unió al pedido de toda la gente para que Messi se lo deje crecer y vuelva a tener ese aura característico. «A mí me gusta el pelo largo. Cuando él lo tenía largo tenía como poderes. Está bien que ahora tiene más años. Lo tengo que ver en el día a día, porque capaz que cuando sale se pone algún productito o algo. Yo lo quiero ver a la mañana. Ahí es donde se ve. Ahí es el riñón», opinó.