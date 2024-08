Alerta ante esta nueva modalidad de estafa: te llaman, no responden y roban tus datos para vaciarte la cuenta bancaria

El ciberdelito sumó una nueva modalidad de estafa en la que los delincuentes implementan una artimaña para quedarse con tus datos y así vaciar tu cuenta bancaria. Se trata de “robocalling”, una técnica de estafa en la que llaman a las víctimas, no responden, y finalmente cuelgan.

Esta conducta les permite verificar que el número está activo y así sumarlo a una base de datos de “pendientes” para futuras incursiones fraudulentas.

Luego, los ladrones llaman haciéndose pasar por empresas legítimas y sostienen que la víctima ganó un premio o tiene una compra pendiente, con el objetivo de recopilar datos personales o financieros.

Cómo evitar el robocalling, la nueva modalidad de estafa

Lo principal que debemos hacer es no responder llamadas de números desconocidos. Una opción que puede ayudar es utilizar aplicaciones que bloqueen estas llamadas, así no proporcionas información personal a fuentes no confiables.

Los 10 consejos para proteger tu dinero de estafas

1. Usar una contraseña diferente para cada billetera virtual o aplicación y activar el doble factor de autenticación para iniciar sesiones.

2. Crear contraseñas fuertes, cambiarlas con frecuencia y no compartirlas.

3. No guardar la contraseña en el navegador.

4. Evitar las redes de uso público y desactivar bluetooth, wifi o NFC para que el dispositivo no se conecte automáticamente.

5. Verificar que los remitentes de los correos electrónicos recibidos coincidan con el dominio de las entidades o empresas.

6. No abrir enlaces que lleguen en mensajes de WhatsApp, aunque el número tenga una descripción que diga “Mesa de ayuda” o similar, y la imagen de perfil sea la misma que identifica a la billetera digital, entidad bancaria o empresa conocida.

7. No compartir códigos de verificación que se reciben por email, mensaje de texto o cualquier otra vía.

8. Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones.

9. Usar antivirus y antimalware.

10. Desactivar la ubicación, la cámara y el micrófono cuando no sean necesarios.