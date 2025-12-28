Christian Petersen: línea de tiempo de su estado de salud y los momentos críticos que enfrentó

La salud de Christian Petersen ha mantenido en vilo al mundo gastronómico y al público en general desde mediados de diciembre 2025. Lo que comenzó como un desafío deportivo en la Patagonia derivó en una delicada situación médica que requirió cuidados intensivos y un traslado de alta complejidad.

A continuación, detallamos la línea de tiempo de los hechos vinculados a la salud de Christian Petersen, basada en la información oficial y los partes médicos emitidos hasta la fecha.

12 de diciembre 2025: el incidente de Christian Petersen en el volcán Lanín

El punto de partida de la emergencia en la salud de Christian Petersen ocurrió durante una expedición al volcán Lanín. Mientras el grupo de 10 personas realizaba el ascenso, un guía de montaña detectó un fuerte agotamiento físico en el chef.

Ante la gravedad de los síntomas, se coordinó un operativo de rescate con guardaparques. Petersen fue descendido, sedado y trasladado de urgencia al hospital local. En ese primer contacto médico, se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que obligó a su internación inmediata.

18 de diciembre 2025: complicaciones en la salud de Christian Petersen y estado reservado

Tras ser estabilizado inicialmente, el cocinero fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Sin embargo, el cuadro se tornó crítico al ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Las autoridades sanitarias de Neuquén emitieron un parte oficial confirmando que Petersen presentaba una falla multiorgánica, con al menos dos órganos vitales comprometidos. En ese momento, la familia y el equipo médico mantuvieron un hermetismo absoluto, solicitando respeto por la privacidad ante un pronóstico que se mantenía como reservado.

26 de diciembre 2025: traslado sanitario de Christian Petersen a Buenos Aires

Luego de mostrar signos de estabilidad dentro de su gravedad, los médicos autorizaron su traslado a un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes 26 de diciembre 2025, Petersen fue abordado en un avión sanitario. El operativo, que unió la Patagonia con la Capital Federal, se realizó sin complicaciones y con monitoreo permanente debido a la fragilidad de su condición tras las semanas en terapia intensiva.

27 de diciembre 2025: primer parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Ya instalado en Buenos Aires, el Hospital Alemán difundió el comunicado oficial firmado por el Dr. Norberto Mezzadri. El informe trajo alivio al confirmar que el paciente se encontraba estable y bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario.

Actualmente, el chef continúa con su recuperación, acompañado por su esposa Sofía Zelaschi y su hermano Roberto Petersen, mientras el sector gastronómico sigue de cerca su evolución tras haber superado la etapa más crítica del cuadro.