«Me sentí mal»: El inesperado pedido de disculpas de Mirtha Legrand que dejó a todos mudos

Mirtha Legrand decidió que no podía terminar el 2025 sin saldar una deuda interna que la perseguía. En una apertura de programa cargada de tensión, la diva de los almuerzos interrumpió su propia rutina para mirar a cámara y enviar un mensaje directo: le pidió perdón a Alejandro Fantino.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia”, lanzó la conductora, dejando mudos a sus invitados. El conflicto, que parecía sepultado por el tiempo, volvió al centro de la escena mediática.

El emotivo pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: las claves del descargo

Para la «Chiqui», no fue un simple comentario al pasar. El gesto buscó una reparación histórica tras años de distanciamiento con el periodista.

El trasfondo de este pedido de disculpas no es superficial: Mirtha reconoció que se trató de un agravio directo al honor de Fantino y su familia.

Con la frase tajante «fue un comentario fuera de lugar», la conductora no solo buscó la redención personal, sino que intentó clausurar de una vez por todas una de las heridas más profundas y mediáticas de la industria televisiva argentina.

El origen del escándalo: la noche de Natacha Jaitt

Para entender el peso de estas disculpas, hay que retroceder a 2018, en lo que muchos consideran la emisión más escandalosa en la historia de «La Noche de Mirtha».

En aquella mesa, la mediática Natacha Jaitt lanzó acusaciones gravísimas sobre una red de abusos en las inferiores del Club Independiente. En medio de nombres de políticos y periodistas, Jaitt vinculó a Fantino en una maniobra que el conductor siempre negó y que le valió un daño reputacional enorme.

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, cerró Legrand.

Con este movimiento, la conductora no solo busca la paz con un colega, sino también limpiar la imagen de su producción, que en aquel entonces fue muy cuestionada por haber permitido que se dispararan acusaciones sin filtros en vivo.