David Kavlin: el infarto que lo llevó al borde de la muerte y cómo logró sobrevivir

La noticia sobre la salud de David Kavlin conmocionó al ambiente periodístico este domingo. El conductor de «Mañanas picantes» y «Nuevediario» sufrió un infarto agudo de miocardio mientras realizaba actividad física, lo que derivó en una internación de máxima urgencia y una intervención quirúrgica inmediata. Cómo está.

La salud de David Kavlin: un episodio crítico en la cancha de pádel

El incidente de salud de David Kavlin ocurrió el sábado por la tarde en el club Hacoaj, en Tigre. El conductor se encontraba jugando al pádel cuando sufrió una descompensación que activó los protocolos de emergencia del lugar. A pesar de la rápida respuesta, el cuadro se agravó durante el traslado a la Clínica Trinidad de San Isidro.

«Llegué muerto a la clínica y me revivieron«, confesó el propio periodista en diálogo con la revista Pronto. Según su relato, sufrió un paro cardíaco en la ambulancia y debió ser reanimado inmediatamente al ingresar a la guardia cardiológica.

La salud de David Kavlin: intervención quirúrgica y estado actual

Tras ser estabilizado, el reciente ganador del Martín Fierro fue sometido a una cirugía donde le colocaron un stent. Según el último reporte sobre su evolución, el periodista se encuentra «hemodinámicamente bien» y ya ha comenzado a ingerir alimentos, lo que representa una señal positiva en su cuadro general.

Sin embargo, el proceso médico aún no ha terminado. Se confirmó que el conductor deberá volver al quirófano este lunes para la colocación de un segundo stent, un procedimiento programado para asegurar su completa recuperación cardiovascular.

El estrés laboral: el detonante del cuadro de David Kavlin

Al analizar las causas de este pico crítico de salud, Kavlin apuntó directamente al agotamiento y al estrés acumulado por su cargada agenda profesional.

Triple frente laboral : su labor diaria en la señal Argentina/12 y la conducción de «Nuevediario» en El Nueve.

: su labor diaria en la señal Argentina/12 y la conducción de «Nuevediario» en El Nueve. Gira editorial : la reciente presentación de su libro, (Nos gritan) judíos de mierda, que lo llevó a realizar casi 30 presentaciones en los últimos meses.

: la reciente presentación de su libro, (Nos gritan) judíos de mierda, que lo llevó a realizar casi 30 presentaciones en los últimos meses. Señal de alerta: hace apenas 48 horas, al cumplir 54 años, el periodista había compartido una emotiva «Carta a mi infancia» en sus redes, una reflexión que hoy cobra un significado mucho más profundo tras el episodio límite que le tocó vivir.

Alerta roja: ¿cómo reconocer un infarto durante la actividad física?

El caso de David Kavlin, quien se descompensó mientras jugaba al pádel, pone de manifiesto la importancia de detectar los síntomas a tiempo. Según los especialistas, en los hombres el cuerpo suele enviar señales específicas que no deben ignorarse, especialmente bajo situaciones de estrés o esfuerzo físico.

Síntomas clave para actuar de urgencia

Si experimentás o presenciás alguno de estos signos, es vital cesar la actividad y buscar asistencia médica de inmediato: