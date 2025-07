Mariana Nannis destrozó a Melody Luz: “Esta pulga es conflictiva y descerebrada”

Mariana Nannis habló desde Marbella con el programa Puro Show al enterarse de la reconciliación de su hijo Alex Caniggia y Melody Luz, así como también de la pelea de la pareja con su hija Charlotte.

Desde Marbella, Nannis fulminó a Melody Luz y bancó a Charlotte Caniggia

“A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé. Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ (así le dice a Melody) tenía malos tratos con ella”, aseguró la mediática.

“La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida y se la agarró conmigo. Ella no contó la verdad, por qué le dije a mi hijo que se vaya de mi casa de Marbella. Entró a mi casa rara”, continuó.

Nannis comparó a Melody con las exnovias de su hijo: “Nunca tuve problemas con las ex de Alexander. Sigo hablando con sus exnovias, pero esta piba es para quilombo. Yo no soy la conflictiva. No me parece que me venga a atacar a mí. No entiende mi humor, que es ácido. Es descerebrada. El mensaje no era para ella”.

Por último, opinó sobre la relación que su nuera tuvo con el chef Santiago del Azar: “El cocinero es una víctima, igual que mi hijo. Los usa como quiere. Hoy está con uno y mañana con otro. Y tal vez quiere estar con los dos, si es fiestera”.