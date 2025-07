Melody Luz habló sin filtro sobre su difícil relación con Charlotte Caniggia y ella le respondió: ¿Qué le dijo?

Tras reconciliarse con Alex Caniggia, Melody Luz fue invitada al stream de Martín Cirio donde se sinceró sobre su relación y el difícil vínculo que mantiene con la familia de su pareja.

En una entrevista descontracturada, la bailarina mencionó que su cuñada, Charlotte Caniggia, es “peleona» y que necesita terapia. Además, confesó que decidió mantener distancia con ella, pero lamentó que no quiera tener contacto con Venezia, su hija.

Melody sobre Charlotte Caniggia: “Le hace falta terapia”

“Le hace falta terapia porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. Se autoboicotea y autoboicotea sus relaciones”, opinó sobre la hermana de Alex.

“Es algo que Alex tampoco veía en ese momento. Yo le digo, ella me busca pelea y capaz (Charlotte) me tiraba la pelota a mí, pero yo no le hice nada. Nada más estoy tomando distancia porque esto no quiero que se pudra, porque yo soy buena hasta que me rompen los ovarios y me desconozco. No tengo ganas de llegar a ese punto con ella porque ella es buena. Yo la quiero”, comentó en el stream.

Charlotte Caniggia respondió con furia a las críticas de Melody Luz

Ante la viralización de sus comentarios, Charlotte se expresó en sus redes sociales y apuntó contra la pareja de su hermano.

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella. No sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más”, contestó.

Y agregó contundente: “Payasa sos, das asco”.

Por último, revivió el conflicto que protagonizó su madre Mariana Nannis con la pareja, cuando les pidió que desalojara el departamento donde vivían cuando Melody estaba embarazada de Venezia.

“Querías usurpar y quedarte con el depto del Faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche”, cerró.