Alex Caniggia, en defensa de Milei, cuestionó a Lali por el caché que cobró en Neuquén

El mediático Alex Caniggia realizó una publicación en sus redes sociales cuestionando a Lali por el caché que cobró en la Fiesta de la Confluencia de Neuquén. Fue luego de que la cantante manifestara su miedo y preocupación por la victoria en las PASO de Javier Milei, a quien calificó de «anti-derecho».

En el contexto de las elecciones PASO, Lali publicó: «Que peligroso. Que triste.», en referencia a que Milei era el candidato más votado. Hubo muchos comentarios a favor y en contra.

En respuesta a estos últimos, la artista respondió: «Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del «otro bando» y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos.»

La música hace referencia a los planteos de la plataforma política de Milei, enfocada en privatización y achicamiento del Estado. Una de las ideas más destacadas es la privatización de la salud y la educación pública, junto con la introducción de un sistema de «vouchers» para pagar la instrucción. El plan también abarca la reforma económica, que implica la reducción del gasto público y de los impuestos.

Las publicaciones de Lali cayeron muy mal entre quienes apoyan a Milei. Sin embargo, el candidato a presidente no le respondió directamente, sino que dijo no conocerla: «está bien, pero qué se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular».

Justamente esa referencia a los Rolling Stones fue la que retomó Caniggia en su publicación: «Nadie es kishnerista gratis, aguanten los Rolling».

En su historia de instagram publicó una placa con una foto de Lali que dice que Lali cobró 40 millones de pesos del Gobierno por un recital en Neuquén. Hace referencia a la Fiesta de la Confluencia, donde la artista cerró contrato por 39.930.000 pesos.

No fue el caché más caro porque Duki y Wos cobraron unos 48.400.000 pesos, mientras que Camilo cerró un trato por 54.450.000 pesos para presentarse el sexto día de celebración. El costo de la grilla completa de artistas asciendó a 511.541.600 pesos.

La financiación de la Fiesta de la Confluencia tiene varias bocas, como distintos organismos estatales y patrocinio de privados. Al ser una fiesta nacional, Nación también realiza un aporte. Además, lo que siempre han resaltado desde el Municipio cuando se observan los números de la organización es que la ganancia que produce lo justifica.