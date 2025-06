Alex Caniggia hizo un desesperado intento para reconquistar a Melody Luz: la reacción de la bailarina 

Melody Luz y Alex Caniggia confirmaron su ruptura a mediados de abril. Aunque todo parecía ser en buenos términos, la polémica no tardó en salir a la luz: infidelidades, traiciones y engaños.

Después de un fin de semana de acusaciones cruzadas, el mediático decidió poner paño frío a la situación e ¿intentar reconquistar a la bailarina?

¿Qué dijo Alex Caniggia para intentar volver con Melody Luz?

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia compartió una foto en sus historias de Instagram donde se lo puede ver junto a su ex y a Venezia, la hija que tiene en común. “La familia es lo más importante. Cuídenla”, escribió junto a emojis de corazones.

El gesto no pasó inadvertido para la bailarina, que no ocultó su desconcierto. Publicó un primer plano de su cara con un filtro que da cuenta del hartazgo y escribió: “Todo muy LAM, pero no tengo ganas de hablar”.

Días atrás, el mediático había preocupado a sus seguidores al mostrarse vulnerable por primera vez. “Los gladiadores también lloramos, porque sentir no nos hace débiles… nos hace humanos. Y aun con lágrimas en los ojos, seguimos luchando. Cicatrices en el alma, pero el corazón de un guerrero no se rinde. Nunca se detienen», escribió junto a una grabación donde se lo vio abrazado a su hija.

Melody Luz apuntó contra Alex Caniggia en LAM: “Me cansé de callar”

“Hoy me levanté siendo amiga de Ivana. Y con muchas ganas de seguir llenando la olla. Me cansé de cerrar el orto y voy a LAM”, adelantó en sus redes sociales.

Según explicó Melody, había mantenido un trato con su ex pareja en el que arreglaron que ella no iría a la prensa y mantendría los detalles de su relación en privado.

“¿Saben por qué yo dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas… ¡NOOO! ¡YA NO!“, contó en un video para sus Historias de Instagram.

Por otra parte, la mujer señalada como la nueva pareja de Alex, Ivana Capialbi, publicó una historia y explicó a sus seguidores su reciente amistad con Melody Luz.

“Buen día. Aquí reportándome desde el solcito y tomando un poco de aire. Como ya dijo @melodyluz y dije yo en la nota que di, hablamos, le pedí disculpas por el tema de las fotos, las bajé y quedó todo bien. No me voy a explayar mucho, con ella hablamos todo lo que teníamos que hablar y está todo más que aclarado”, escribió la emprendedora

Al igual que Melody, Ivana sostuvo que también se vio obligada a quedar mal parada tras su reciente vinculación con Alex: “Siento que quedé en un lugar de mierda que no me merecía y no quiero hablar de eso porque es armar más quilombo, pero con Mel ya está todo bien y tenemos la mejor”.

La bailarina replicó la historia en su cuenta de Instagram y le mandó un “palito” a su ex pareja: “¿Qué se debe sentir querer darme celos y nosotros terminar de amigas? JAJAJA”.