Alexis Puig explicó el momento de furia de su flamante esposa luego del casamiento

La esposa de Alexis Puig se enfureció con la prensa, y el periodista de espectáculos tuvo que justificar su insólita reacción de Luciana Méndez. En lo que pudo ser uno de los días más felices, resultó todo lo contrario, al sufrir la joven un ataque de nervios luego de la ceremonia en el Registro Civil.

Alexis Puig explicó el enojo de su esposa

«Se sintió agobiada. Ese es el tema«, explicó el exmarido de Lola Cordero por la actitud de la joven de impedir que su familia de entrevistas, y ella escapar de los micrófonos.

Entonces, descartó una crisis a segundos de salir del registro civil con la libreta roja: «Está todo súper bien, pero le pasó eso. Y la entiendo. Ya bastante que tuvo que lidiar con un montón de cosas, de las notas, los medios y todo eso».

«Se puso nerviosa por todas las cámaras, porque no está acostumbrada al acoso de todas las cámaras y todo», continuó.

«A mí no me gusta estar en los medios de esta manera. Trabajo en los medios, pero me gusta que se hable de mi trabajo, no de mi vida. Para mí es bastante difícil, imaginen para ella», resumió Alexis Puig.

Por otra parte, Alexis Puig se sinceró sobre su reticencia a buscar bebés junto a Luciana Méndez, su flamante esposa.

«No me gustaría ser padre nuevamente», afirmó enfático entre risas. Al final, Alexis Puig explicó: «Ya tengo tres hijas. Fisiológicamente es imposible, así que no».