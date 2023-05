Escándalo en el casamiento de Alexis Puig, la novia se fue enojada

El periodista Alexis Puig volvió a apostar al amor, tras 19 años junto a Lola Cordero. Con pocos meses de noviazgo, se casó con su nueva novia, Luciana Méndez, en el Registro Civil, en una breve ceremonia a la que acudieron sus amigos más íntimos y algunos familiares.

Estaban varios medios esperándolos para hacerle notas y a la novia no le habría gustado que los familiares opinaran frente a cámaras. El novio aclaró que «estaba un poco nerviosa, se puso nerviosa con las cámaras, no está acostumbrada. Se sintió agobiada«.

Por su parte, el cronista de Intrusos que estuvo presenciando la boda comentó: “Estuvimos ahí y fue un momento incómodo. Dieron el sí y, de un momento a otro, ella agarra sus cosas, se prende un cigarrillo y se va sin hablar con nadie”.

“A ella le incomodaba mucho la presencia de los medios, es una persona que no quería estar ahí. Exactamente cinco minutos después de dar el sí, agarró sus cosas y se fue seguida de Alexis que, al ver esa situación, claro, acompañó a su reciente mujer”, detalló el cronista.

Hace pocos días, la pareja había hablado con la revista Gente. “Cuando yo terminé mi relación con Lola (Cordero) saqué un comunicado en los medios contando la noticia. Luciana se estaba separando, lo vio en las historias y me escribió. Yo los miércoles tengo la costumbre de subir los estrenos de cine. Me acuerdo de que un día subí las recomendaciones y ella me respondió: ‘¿Cuál vamos a ver?’. Ni hola, ni nada. Yo dije ‘bueno, la que quieras’. Chequeamos horarios, fuimos y fue un flechazo. Nos conocíamos sólo por likearnos fotos en Instagram: ni si quiera tuvimos conversaciones previas”, contó el periodista.

Al poco tiempo del flechazo, decidieron casarse pero no salió todo como lo tenían planeado.