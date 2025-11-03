Alfa de Gran Hermano involucrado en un nuevo accidente: chocó a un motociclista y se dio a la fuga

Walter Santiago, conocido popularmente como “Alfa” por su participación en Gran Hermano, volvió a protagonizar un escándalo vial que rápidamente se viralizó en redes sociales. El mediático chocó contra un motociclista y, lejos de asistirlo, comenzó a filmar la situación asegurando que le querían robar.

En el video se puede ver que Alfa habría impactado con su vehículo a una moto y luego se retiró del lugar sin brindar ayuda. En las imágenes que circularon por redes, se lo ve alterado, discutiendo a los gritos con los ocupantes del rodado y registrando todo con su celular.

Walter «Alfa» de Gran Hermano otra vez involucrado en un siniestro vial

Este episodio se suma a otro ocurrido el pasado 13 de octubre, cuando el ex Gran Hermano atropelló a un hombre que circulaba en bicicleta. En aquella ocasión también fue cuestionado por su reacción, ya que en lugar de asistir a la víctima, se defendió argumentando que lo habían atacado.

Ahora, tras el nuevo choque, Alfa volvió a usar sus redes sociales para justificar su accionar: “Me querían robar”, escribió, insistiendo en que actuó en defensa propia.

🚨 ALFA DE GRAN HERMANO A LOS GRITOS TRAS APARENTE CHOQUE CON MOTOCICLISTA pic.twitter.com/A3N1L2vbRL — TRONK (@TronkOficial) November 3, 2025

El incidente reavivó las críticas hacia el mediático, quien acumula varios episodios conflictivos en la vía pública. Mientras tanto, las autoridades investigan el hecho para determinar las responsabilidades en el siniestro.

La ex de Walter “Alfa” Santiago, 40 años menor que él, denunció que la acosa y expuso los chats

A tan solo ocho meses de blanquear el vínculo sentimental, la pareja confirmó la separación y ahora, la periodista e influencer acusó al exparticipante del reality de acosarla en redes sociales.

Delfina recurrió a su cuenta personal de X (antes Twitter) para acusar a Walter «Alfa» Santiago de acosarla mediante mensajes de audio y texto.

«Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia», lanzó la joven de 21 años.

Luego, Wagner sentenció, enojada: «No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pi… y después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para».