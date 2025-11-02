Tini Stoessel y Rodrigo de Paul reprogramaron su casamiento: cuándo será y los detalles de la fiesta  

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reprogramaron su fecha de casamiento. Aunque todos los caminos indicaban que la cantante y el futbolista de la Selección Argentina se casarían en diciembre, ahora trascendió que hubo una modificación de la fecha.

Este domingo Santiago Sposato sorprendió en Infama (América TV) al dar detalles sobre la esperada boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, luego de que se confirmara que la pareja decidió postergar el casamiento.

Cuando se casarán Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“¿Qué pasa con el casamiento de Tini Stoessel?”, lanzó el panelista, dando pie a una serie de revelaciones sobre los planes de la cantante y el futbolista.

“Muchos invitados, cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas”, explicó Sposato, en referencia a la fecha que había comenzado a circular.

“Varios se comunicaron con De Paul y con Tini. Qué les dijeron: ‘Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre del 2026”, reveló.

Acto seguido, Karina Iavícoli sumó una versión distinta sobre el evento: “A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta”.

Marcela Tauro, por su parte, quiso saber si el futbolista ya había finalizado su divorcio con Camila Homs. “Sí, sí”, respondió Laura Ubfal. “Entonces que se casen”, retrucó Tauro.

Ubfal también aportó información sobre los planes de la pareja a futuro: “Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo. Justamente la otra vez discutíamos con Yani Latorre porque ella tiene que tener también la residencia”.

Y concluyó con una observación clave: “Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia en Estados Unidos”.

¿Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergaron su casamiento?

En medio de rumores que circulan desde hace tiempo sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, se había instalado la versión de que el 20 de diciembre sería el día elegido por la pareja para dar el “sí”. Incluso se mencionó que el lugar escogido para la celebración sería Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad que cambió el panorama. Según trascendió, tanto el futbolista como la cantante habrían decidido aplazar el casamiento y fijarlo para el año 2026.

La información fue compartida por Juli Argenta en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito. “No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, señaló la panelista.

A su vez, Yanina Latorre aportó más detalles sobre lo que estaría detrás de esta decisión: Tini estaría enfocada en dejar su casa en Nordelta para mudarse a San Isidro, mientras continúa con su gira de presentaciones en distintas ciudades del país.