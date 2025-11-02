Revelaron nuevos detalles de la amenaza que recibió Juana Tinelli: «Fue de alguien muy cercano» 

Juana Tinelli preocupó a sus seguidores al realizar un fuerte descargo en sus redes donde reveló que recibió amenazas de muerte por ser la hija de Marcelo Tinelli. Ahora, fue Laura Ubfal desde Infama quién dio detalles de lo sucedido.

¿Qué dijo Laura Ubfal sobre las amenazas que recibió Juana Tinelli?

«El jueves, Juanita recibe una amenaza en su celular y alerta a sus padres, Marcelo y Paula Robles. Van a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal y le dan un botón antipánico. La amenaza, lamentablemente, la recibió ella, pero es para toda la familia», comenzó la panelista y sumó: «Mañana empieza un operativo de seguridad para toda la familia».

Pero eso no fue todo, ya que Laura Ubfal sorprendió al revelar: «Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es», y cerró: «Viene por el tema del fútbol». Por su parte, Luis Ventura teorizó acerca de las amenazas que recibió Juana Tinelli: «Todo gira en torno a los compromisos económicos que tomó Marcelo y no todos están cumpliendo las expectativas de la otra parte».

🔴JUANA TINELLI AMENAZADA Y CON BOTÓN ANTIPÁNICO



Laura Ubfal: "la amenaza es para toda la familia y de parte de alguien que conoce Marcelo".

¿Qué le pasó a Juanita Tinelli?

«Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra», introdujo.

«Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho», continuó.

«Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos», expresó.

«Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”, reflexionó.

«Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo pero hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. pero me estoy recordando lo que soy, y no hay miedo que exista que me frene a olvidarme de lo más importante. No existe tal enojo o rencor. Existe sensibilidad, amor y también existe la preocupación hacia los que más amo, y principalmente hacia mi. No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye. Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha», concluyó Juanita Tinelli.