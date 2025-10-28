Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos: “Sos una vendehumo que se la da de periodista política”

Una vez más, Yanina Latorre encendió la polémica con sus declaraciones. Tras las elecciones legislativas, la panelista de LAM (América TV) volvió a apuntar contra Nancy Pazos y dejó en claro que el enfrentamiento entre ambas está lejos de terminar.

Yanina Latorre fulminó a Nancy Pazos: “Te venís riendo de los libertarios y te bailaron”

“Soy anti K, no soy libertaria. Nadie me representa”, comenzó diciendo la mediática, antes de cuestionar los dichos de su colega. “Esto que hizo es lo que no hay que hacer, porque después te metés las palabras en el culo”, lanzó sin filtros.

Latorre explicó que le provoca una mezcla de enojo y diversión cada vez que escucha a la periodista: “Me saca esta secuencia. Tengo una mezcla de diversión e irritación. Es tan soberbia que dice que Santilli está ahí gracias a ella. Cuando estaba casada laburaba para él, y ahora no dice lo mismo. Es muy provocadora”.

El enfrentamiento entre ambas se intensificó después de los resultados electorales. Yanina respondió a los dichos de Pazos con un tono desafiante: “Nancy, vos que vivas acá o en el Congo Belga a mí me chupa un huevo. Yo te estaba descansando porque hace meses que te venís riendo de los libertarios y te bailaron. Sos una vendehumo que se la da de periodista política que chequea y te equivocaste en todo. Yo solo me subí a un meme”.

Por otro lado, quien se sumó al debate fue Alfredo Caseros, que opinó sobre Pazos y manifestó: «Estaba muy enojada, pero son una raza como las Feudale: si no hacen eso, no existen. Son nuevas comentaristas, son parecidas. Nancy Pazos estaba muy ligada a Menem, recuerdo”.

La tensión entre Latorre y Pazos no es nueva: ambas protagonizaron numerosos cruces tanto en televisión como en redes sociales.

Esta vez, la polémica se reactivó en un contexto político caliente, donde las diferencias ideológicas se mezclan con los enfrentamientos personales.

Con su estilo frontal, Latorre volvió a marcar posición y, lejos de calmar las aguas, sumó un nuevo episodio a una pelea mediática que promete continuar.