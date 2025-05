Pepe Ochoa explicó el incidente con Alfredo en Radio Metro: “Mi intención fue pedir disculpas”

Alfredo Casero asistió como invitado al programa “Tremenda Mañana”, que conduce Esteban Trebucq en Bondi, pero se terminó yendo en medio de la entrevista por no poder aguantar los ruidos que provenían de afuera del estudio. Pepe Ochoa explicó como sucedieron las cosas.

Pepe Ochoa tras el enojo de Alfredo: “No hicimos un piquete ni una batucada”

Pepe Ochoa era uno de los que estaban hablando en ese lugar y contó al programa “Algorímetro”, que conducen Francisco Salmain y Federico Clarat en Radio Metro que tuvo intenciones de disculparse, pero el actor ya había tomado la decisión de irse.

“Alfredo la verdad que un poco piró, piró solo, porque la realidad, sabe cómo es que bajás de un ascensor y te acomodás hasta esperar el pase, nosotros pasamos hacia el fondo y nos encerramos en una cocinita, entiendo que en ese trajín sí hubo ruido, no entramos a los gritos, y en un momento yo me meto en la cocina y entiendo que en todo ese momento de ruido, simplemente a Alfredo le debe haber molestado, cosa que, nada, es un ir y venir de gente caminando, no es que entramos a los gritos ni con una batucada, de hecho yo siempre saludo a todo el mundo en silencio y me metí dentro de una cocina que es minúscula para terminar de armar algunas cositas del programa”, comenzó a contar el panelista de LAM al programa “Algorímetro”.

“Cuando nos metemos, solo escucho a Alfredo que estaba hablando muy alterado de ‘silencio, silencio, silencio’, entonces cuando me iba a hacer cargo de esa situación, porque obviamente estábamos, o sea, los que habíamos llegado éramos nosotros, que éramos cuatro, entonces salí para decirle a Alfredo, Alfredo pará, perdón, ¿qué pasó? Y Alfredo se para y se va, mi intención fue un pedido de disculpas”, aclaró Ochoa.

“Después la manera, el modo, tal vez no fue tan solemne como él pretendía, lo cual me chupa medio un huevo, porque la realidad es que no estábamos haciendo un piquete ni una batucada ahí, entiendo igual que personas como Alfredo necesitan mucho silencio dentro del estudio, lo cual yo lo respeto”, continuó.

Finalmente, el productor se disculpó con Trebucq: “En un momento yo pensé que me iba a venir a buscar, yo estaba encerrado en la cocina, yo seguí con la reunión de producción y después obviamente hablé con el pelado Trebucq, porque la verdad que a él sí le tengo que pedir perdón, porque mi intención no fue, bajo ningún punto de vista, que Alfredo se pare y se vaya, pero bueno, me dio un poco la sensación de que tenía ganas de irse”.

Ochoa comentó en redes sociales que le pareció “un sketch de Cha Cha Cha”, a lo que el actor respondió: “La concha tuya parecía”.