Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: “Nunca sufrí nada de lo que esta señora dice”

La pelea entre Roberto Funes Ugarte y Nancy Pazos día a día va sumando nuevos capítulos y están cada vez más lejos de reconciliarse, a pesar de trabajar ambos en el programa “A la Barbarossa”, que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos

El nuevo cruce entre Robertito Funes Ugarte y Nancy Pazos se dio este fin de semana cuando Diego Santilli venció en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y Robertito aprovechó para dedicarle esa victoria a Nancy, la exmujer del político.

“Doble ganador!! La gente lo votó, y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva #LLA”, escribió el panelista al compartir en redes sociales una imagen del político con su actual mujer, la exmodelo Analía Maiorana.

Nancy no se quedó callada y trató a Funes Ugarte de “pobre tipo”, pero además habló de su vida personal y aseguró que seguramente sea un resentido por los traumas de su infancia derivados de su orientación sexual dentro de un ámbito muy cerrado y poco comprensivo.

Indignado al escuchar estas palabras, Robertito respondió en “Puro Show” para dar precisiones sobre este tema y sobre la polémica que hay cada vez que Georgina Barbarossa se ausenta y su lugar en la conducción queda para el panelista. Aunque este lunes, la producción le cedió el espacio a Nancy Pazos por tratarse de un día en el que ella estaba en el foco por la victoria de su exmarido.

“Nancy pidió venir ella el viernes, quería conducir ella sola y el canal le dijo que no, que sola no iba a conducir, que le iba a hacer con Analia Franchín. Y a mí me avisaron, dije bueno ok, está bien, me parece bien. Y además creo que tenía que estar ella porque como fue un tema muy político y estaba todo muy caliente, creo que fue la decisión correcta”, comenzó a explicar Robertito.

Al ser consultado por las últimas declaraciones de la periodista, Funes Ugarte respondió que “lo que ella dijo la verdad me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso, es horrible lo que dijo. Yo nunca hablé de su vida privada ni nada de nadie”.

“Igual yo no voy a hablar mal de Nancy Pazos. Si ella quiere decir lo que quiera, que lo diga. Lo que me molestó fue porque nunca en los 25, casi 30 años que tengo carrera nunca me han hablado ni de mi vida privada ni de mi familia. Que fui criado muy bien, gracias a Dios soy de una familia que hizo todas las cosas muy bien”, aclaró el periodista.

“Fui un chico muy feliz y nunca, nunca, nunca sufrí nada de lo que esta señora dice. Creo que lo dice para mantenerse vigente, pero igual, como te digo, no voy a hablar mal de ella porque creo que es una muy buena periodista”, concluyó.

NA