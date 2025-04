Amalia Granata habló del trastorno crónico de su hijo

Amalia Granata acudió como invitada al programa Puro Show y habló por primera vez del diagnóstico de su hijo Roque, de 8 años. La diputada por la provincia de Santa Fe contó que el niño tiene el trastorno crónico de TDAH y dislexia.

Amalia Granata sobre su hijo: «No podía quedarse quieto»

“Antes no se diagnosticaba, no era tan normal. Eras el vago, el burro, el que no sabía. Hoy está diagnosticado y se le puede dar otro tipo de aprendizaje porque tienen otro ritmo. No es que ni sean ni burros ni vagos, simplemente que aprenden diferente al resto”, expresó Granata.

La diputada reveló que se fueron dando cuenta que algo ocurría al ver que su hijo no tenía un comportamiento esperable dentro del aula en el colegio. «No podía quedarse quieto, era como muy revoltoso y ahí empezamos a evaluar y a ver qué pasaba. Cuando un niño con TDAH no puede ir igual que el resto, se frustra. Y cuando un niño de seis años se frustra, lo manifiesta con agresión, con empujones, con romper hojas”, explicó.

Amalia dijo que al principio le llamó la atención, pero que pudo asumir que algo estaba ocurriendo con Roque: “No podía creer que padres se tomen la molestia de pedir una reunión con la directora para quejarse de un niño. La directora me agradeció por haber aceptado que algo le pasaba al niño”.

Granata contó que pudo tener un diagnóstico gracias a la evaluación que hizo la psicopedagoga y un neurólogo, que analizó el caso: “Yo acepté que a mi hijo algo le pasa, vamos y lo tratamos. Ahora, por suerte, estamos con un tratamiento que es de por vida, porque el TDA es de por vida”.

En las últimas horas, Roque fue internado, pero afortunadamente ya está mejor. «Fue por una gastroenteritis. Se deshidrató por los vómitos y le subieron los glóbulos blancos. Lo internaron, le pasaron suero. Ya está bien. La verdad es que la gente del Sanatorio de Niños de Rosario son unos genios. Le re agradezco a los pediatras», .dijo su madre.