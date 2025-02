Amalia Granata, el reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani y la «novela turca» de Wanda Nara

Amalia Granata fue a Intrusos, luego de que su hija Uma se reencontrara con su padre, Cristian “El Ogro” Fabbiani. Durante la charla también se refirió a su relación con Javier Milei y habló de la «novela turca» protagonizada por Wanda Nara.

Amalia Granata habló del reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani

“Uma ya es una mujer. Ya sabe manejar. Se fue de vacaciones sola con sus amigas. Termina el colegio este año y ya sabe lo que va a estudiar. A ella nunca se le ocultó nada, jamás se le habló mal del padre. Ella de grande decidió alejarse, pero desde el cumpleaños de 15 venimos hablando. Ella decidió no invitar a su papá, hubo un enojo puntual”, contó Amalia Granata, expareja del Ogro Fabbiani.

“Ella tiene que aceptar el padre que le tocó. Yo respeté sus tiempos. Ojalá se vean más seguido y no quede en una foto”, agregó Granata.

Amalia Granata: su relación con Javier Milei y la «novela turca» de Wanda Nara

Sobre su relación con Javier Milei, Amalia Granata contó que eran muy amigos, pero se distanciaron: “El Javo no me quiere más. Creo que es el entorno. Me gustan ciertos cambios, pero no me gusta cuando está irritado. No le gustó la crítica”.

A pesar de su trabajo en la política, ella sigue lo que ocurre en la farándula: “La novela turca de Wanda me parece medio berreta. Al principio, cuando me entero lo de la infidelidad, me puse del lado de Wanda, pero después todos fueron perdiendo credibilidad”.

Al ser consultada sobre Luciana Salazar, que continúa haciéndole un reclamo a Martín Redrado, le dio gracia ya que ella salió por un tiempo con el economista y hoy los une una amistad. “El cariño no se mendiga. Si él no quiere tener un vínculo, criala sola. Soltá”, consideró.

Antes de retirarse, Amalia Granata contó que está viviendo la premenopausia y que sufre mucho los calores: “Te querés arrancar la ropa, te olvidás las cosas… Rezo para que mi marido no quiera tener relaciones”.

NA