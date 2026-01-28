Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco mientras conducía su programa en América

La conductora Karina Mazzocco fue amenazada a través de mensajes de WhatsApp que llegaron a la producción de su programa en América TV, mientras se encontraba al aire en la emisión de la tarde.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la situación derivó en una denuncia policial y en la intervención de las fuerzas de seguridad, que ya investigan el origen de los mensajes intimidatorios.

Las amenazas fueron enviadas al número que el ciclo utiliza para recibir mensajes del público. En ellos se incluían frases intimidatorias, referencias a un familiar de la conductora y fotografías de un hombre portando armas, además de la imagen de una pistola cargada.

Investigan amenazas de muerte contra Karina Mazzocco durante su programa

Posteriormente, la producción recibió un llamado telefónico en el que la persona exigía que no se volviera a mencionar a Axel Caniggia. De acuerdo a lo explicado en el programa, en la emisión anterior se había realizado una entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, en la que se abordaron conflictos familiares vinculados a los Caniggia.

Durante el programa, Mazzocco aclaró que el tratamiento del tema no tuvo carácter ofensivo ni descalificatorio. “No se mencionó a esta persona de manera negativa”, señaló la conductora, al tiempo que remarcó que el contenido emitido fue estrictamente informativo.

La identidad del autor de los mensajes aún no fue confirmada. En ese marco, la producción decidió cubrir el rostro del hombre que aparece en las imágenes, ya que no está establecido si se trata efectivamente del responsable ni si podría ser menor de edad.

La denuncia formal ya fue radicada y, según se informó en el programa, la línea desde la cual se enviaron los mensajes habría sido localizada en la zona de Glew. La investigación continúa en curso.