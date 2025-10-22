Sole Larghi relató el calvario que vivió con un acosador: “Me estaba esperando a la salida de la radio”

Soledad Larghi relató en A la Tarde, con la conducción de Karina Mazzocco, el difícil momento que atravesó tras ser acosada durante meses por un hombre que llegó a esperarla a la salida de la radio donde trabajaba.

Soledad Larghi contó el calvario que vivió durante meses

La periodista contó que el sujeto le enviaba mensajes desde hacía tiempo, con un tono cada vez más agresivo y violento: “Ese día salí de la radio y él me dijo: ‘Te vengo a buscar’, ahí me di cuenta, por cómo hablaba, que no venía a saludarme ni a pedirme una foto, como suele pasar”, relató Larghi.

La conductora explicó que, aunque al principio no había tomado dimensión del peligro, la situación escaló cuando el hombre comenzó a seguirla.

“Yo no agarré esto a tiempo, estaba en Narnia. Venía pasando hacía un año, pero como lo había bloqueado no leía los mensajes. Tenía toda una película en su cabeza, creía que teníamos una relación. Cuando no respondía, me mandaba mensajes muy agresivos, muy sexuales y violentos”, contó con angustia.

Según relató, la Justicia intervino después de que el acosador apareciera en su lugar de trabajo: “Me hicieron entender que cuando se pasa de lo escrito al hecho, hay una línea que se cruza. A los dos sábados de la denuncia, él me estaba esperando en la radio”.

Larghi también reveló la reacción de su entorno al conocer la situación: “Mis hermanos querían ir a buscarlo. Es muy difícil ver esos mensajes, son espantosos. Lo peor es que uno termina con miedo, mientras ellos siguen en su casa como si nada”.

Finalmente, la periodista contó que el agresor fue detenido y notificado judicialmente para que no se acerque ni se comunique con ella bajo ninguna forma: “Sé que le informaron que no podía contactarse conmigo ni por redes, ni presencialmente, ni por teléfono. Si se acercaba a menos de 200 metros, tendría consecuencias legales”, concluyó.

El testimonio de Sole Larghi visibiliza una problemática que afecta a muchas famosas en los medios y fuera de ellos, y que sigue siendo un llamado urgente a la acción contra el acoso y la violencia digital.