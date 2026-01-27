Violencia de género: piden la detención de Luis Cavanagh tras denuncia de Romina Gaetani

El caso que conmociona al mundo del espectáculo dio un giro decisivo este martes 27 de enero 2026. Tras la denuncia presentada por Romina Gaetani por agresiones físicas y psicológicas, la querella solicitó formalmente la detención de su expareja, el empresario Luis Cavanagh.

La medida contra la expareja de Romina Gaetani se fundamenta en la gravedad de las pruebas recolectadas hasta el momento, que incluyen un informe pericial psicológico contundente y el análisis de las cámaras de seguridad del barrio privado donde habrían ocurrido los hechos. Actualmente, la fiscal María José Basiglio, a cargo de la UFI de Violencia de Género de Pilar, evalúa si acompaña el pedido para que el juez de garantías ordene la captura inmediata.

El informe pericial: Romina Gaetani calificada como «víctima de riesgo alto»

Uno de los pilares que sostiene el pedido de detención de Luis Cavanagh es el resultado de las entrevistas psicológicas realizadas a la actriz. Según trascendió, los profesionales detectaron un cuadro de vulnerabilidad extrema y determinaron que la artista se encuentra en una situación de «riesgo alto».

Este diagnóstico, sumado a los registros de las cámaras de seguridad y el llamado al 911 realizado la noche del incidente, refuerza la hipótesis de la querella sobre la peligrosidad procesal y el riesgo para la integridad de la denunciante si el imputado permanece en libertad.

Los detalles del ataque: el crudo relato de Romina Gaetani

En su declaración testimonial, brindada inicialmente desde el hospital donde fue atendida por sus heridas, Romina Gaetani describió una escena de extrema violencia detonada por un ataque de celos. Según consta en la causa, Cavanagh habría revisado el teléfono celular de la actriz para luego iniciar la agresión física.

El parte médico oficial, pieza clave en la imputación por lesiones agravadas, constató:

Escoriaciones en el dorsal izquierdo y antebrazo derecho.

Hematomas en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha.

Un estado de conmoción y angustia profunda verificado por el personal policial que arribó al lugar.

El rol de la Justicia: ¿Qué pasará con Luis Cavanagh?

La suerte del empresario está ahora en manos de la UFI de Violencia de Género de Pilar. La fiscal Basiglio debe decidir si existen elementos suficientes para adherir al pedido de la querella y solicitar la detención al Juzgado de Garantías interviniente.

Entre las pruebas preliminares también se encuentran las declaraciones del personal de seguridad del barrio privado, quienes habrían sido testigos de la situación de crisis vivida la noche de la agresión. Por el momento, la causa sigue bajo secreto de sumario mientras se terminan de procesar los testimonios clave.