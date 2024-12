Analía Franchín liquidó a Wanda Nara y Mauro Icardi: «son dos conventilleros»

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi lleva copando todos los programas de espectáculos, debido a la constante exposición a la que se someten la conductora y el futbolista. Esto se ve que no es del agrado de la cantante, quien acusó a Analía Franchín de recibir sobornos por parte de su expareja para hablar mal de ella.

Analía Franchín le respondió a Wanda Nara: «soy libre de opinar y me parece que es un papelón»

Analía Franchín le respondió a Wanda Nara luego de que la tratase de “operadora” y de cobrar plata por apoyar a Mauro Icardi en su guerra mediática. La panelista de A la Barbarossa fue irónica y explosiva al referirse a la conductora de Telefe.

En diálogo con las cámaras de LAM, Franchín ironizó y le dijo al movilero que se apurara porque “tiene que ir a buscar el cheque de Icardi”.

Después se refirió directamente a las acusaciones de Wanda sobre ella y Pía Shaw: “Es una huevada la verdad. Primero voy aclarar una cosa, que seas mujer no significa que seas buena. Para mí, sos buena persona o mala independientemente de que seas hombre, mujer, me da igual. Con el versito de porque somos mujeres somos buenas, no”.

Y agregó: “Yo puedo tener empatía con una persona que la está pasando mal, si ella la está pasando mal puedo tener empatía, si la está pasando mal él, puedo tener empatía con él”.

“Son dos conventilleros. Capaz uno más que otro, la que más publica es ella, ¿pero de qué se quejan si hacen de su vida un conventillo? Para mí, una diva tiene que tener cierto misterio, sino como que vas bajando de escalón. Digo la verdad”, sostuvo.

«A mi encanta Wanda, esto lo que quiero que entienda. Yo no tengo nada personal con ella, a mí cae mil, siempre he tenido buena onda. Después, yo, como ellos publican todo, soy libre de opinar y me parece que es un papelón, una vergüenza la Justicia”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas