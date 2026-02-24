Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: su inesperada estrategia y una fuerte advertencia

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada arrancó con todo por la pantalla de Telefe y confirmó uno de los ingresos más explosivos para el rating: Andrea del Boca ya está adentro de la casa más famosa del país.

La histórica protagonista de telenovelas argentinas fue la primera participante en cruzar la puerta del reality, marcando un hito en su extensa carrera en los medios y captando rápidamente la atención de las búsquedas en redes sociales.

De reina de las novelas a jugadora de Gran Hermano

A sus 61 años, y tras una emotiva despedida con su hija Anna Chiara, la artista dejó en claro que su participación no será un simple cameo televisivo. Su objetivo es competir y llegar a la final.

«Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí», confesó en su video de presentación, asegurando que siente la misma «ansiedad y nervios» que cuando está por salir a escena en un gran estreno.

La estrategia: ¿Juego limpio o actuación?

El principal interrogante que giraba en torno a su ingreso era si iba a utilizar su vasta experiencia actoral (iniciada a los 8 meses de vida y consolidada con éxitos como Perla Negra y Celeste) para manipular a sus compañeros. Sin embargo, Del Boca lanzó una fuerte advertencia sobre su verdadero plan:

Sin caretas: «No va a haber un personaje que me pueda escudar. Va a estar Andrea, que es la que está en mi casa, lava y que le encanta el orden».

El método: Se definió como una fanática de los juegos de estrategia, pero remarcó que buscará avanzar en la competencia actuando «en las buenas de la ley».

Este ingreso promete revolucionar la dinámica de Gran Hermano 2026, sumando a una figura que, si bien tiene experiencia reciente en certámenes como Bake Off Famosos, nunca se había enfrentado al aislamiento extremo y la convivencia 24/7.