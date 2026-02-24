Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los dos exparticipantes que volvieron a ingresar a la casa
La casa de Gran Hermano Generación Dorada abrió sus puertas este lunes 23 de febrero de 2026 y, entre las grandes sorpresas de la noche, se destacó el regreso de dos figuras que conocen muy bien el aislamiento: Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.
Ambos exconcursantes vuelven al reality de Telefe con el objetivo de capitalizar su experiencia previa y buscar la victoria que se les escapó en sus respectivas temporadas.
Gran Hermano 2026: los “séptimos puestos” históricos vuelven por la victoria
Curiosamente, ambos jugadores comparten una estadística idéntica en su paso por el certamen: tanto Emanuel, en la edición 2011, como Eduardo, en la recordada temporada 2003, terminaron su participación en el puesto número 7.
Mientras que Carrera es recordado por su carisma (y varias polémicas_ en la edición que ganó Viviana Colmenero, Di Gioia vuelve con la firme intención de demostrar la madurez ganada en estos 15 años fuera de la pantalla.
El ingreso de los «séptimos puestos» históricos promete ser una de las grandes líneas narrativas de esta Generación Dorada.
Con perfiles muy distintos —Emanuel con un estilo más confrontativo y Eduardo apostando a su faceta más ocurrente—, los dos veteranos deberán demostrar si su conocimiento del formato es una ventaja estratégica o si la nueva camada de influencers y figuras les presentará un desafío imposible de superar.
Uno por uno, los primeros 18 participantes de Gran Hermano
- Andrea del Boca: Actriz icónica y estrella de telenovelas
- Divina Gloria: Actriz, cantante e ícono de la vanguardia pop.
- Lolo Poggio: Bailarina e influencer (hermana de Julieta Poggio)
- Braian Sarmiento: Exfutbolista y figura mediática («Tamo Activo»)
- Emanuel Di Gioia: Exparticipante de GH 2011 (7° puesto en su edición)
- Eduardo Carrera: Exparticipante de GH 2003 (7° puesto en su edición)
- «Pincoya» (Jennifer Galvarini): Finalista de Gran Hermano Chile.
- Carmiña Masi: Periodista y conductora paraguaya.
- Daniela De Lucia: Coach, escritora y panelista de TV.
- Catalina «Titi» Tcherkaski: Influencer y estudiante de la UADE.
- Tomy Riguera: Futbolista e influencer (tiktoker con su mamá).
- Nicolás Sicaro: Cantante, youtuber y amigo de Ian Lucas.
- Juanicar (Juan Ignacio Caruso): Actor de La Sociedad de la Nieve.
- Danelik Galazán: Influencer tucumana.
- Manuel Ibero Durigon: Estudiante de abogacía de Zárate.
- Yisela Pintos (Yipio): Comediante uruguaya.
- Gabiel Lucero: dibujante y creador de “Gente Rota”
- Jenny Mavinga: Influencer africana, oriunda del Congo
