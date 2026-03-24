Andrea del Boca volvió a Gran Hermano tras un problema de salud: “Es un volver a empezar”

La actriz Andrea del Boca regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de haber tenido que abandonarla de manera momentánea por un problema de salud que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality.

Qué le pasó: el episodio que encendió las alarmas

El jueves pasado, la participante debió salir del programa tras presentar valores de presión arterial fuera de lo esperado. Durante su último día en la casa, se había estado controlando y, ante los resultados, la producción decidió realizarle estudios médicos más exhaustivos.

El regreso a la casa y el recibimiento de sus compañeros

Finalmente, este lunes 23 de marzo, Andrea volvió al juego y fue recibida con afecto por sus compañeros, quienes celebraron su regreso en buen estado. Incluso Yanina Zilli, con quien había tenido diferencias, dejó de lado los roces y se mostró contenta por su vuelta.

“Bienvenida, me alegro que estés bien”, expresó Zilli, a lo que Andrea respondió con humor: “Somos dos minas del espectáculo”. Luego, ambas se abrazaron y la participante agregó: “Te extrañé mucho, tenemos que empezar a jugar”.

En un clima más emotivo, Zilli también destacó la importancia de la salud: “Estoy contenta de que estés bien, eso me alegra en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”.

Andrea, por su parte, sintetizó su regreso con una frase: “Es un volver a empezar”.

La palabra de Andrea del Boca sobre lo ocurrido

Más tarde, el conductor Santiago del Moro se comunicó con la casa y le pidió a la actriz que explicara lo ocurrido.

“El otro día me asusté mucho. Me han protegido y me preguntaron si quería volver. Les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, contó.

Además, detalló el cuadro que atravesó: “Yo entré medicada, pero hay un tema gastroenterológico que no es muy agradable, pero es muy común: colon irritable. Después se complicó con la presión, que empezó a subir… cosas de la vida, no tiene que ver con el juego ni con estar dentro de la casa”.

La frase que desdramatizó la situación

Con su estilo característico, cerró con una frase que desdramatizó la situación: “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.

Un nuevo comienzo en el reality

De esta manera, Andrea retoma su participación en el reality con el objetivo de reinsertarse en el juego y dejar atrás el susto que encendió las alarmas en la casa más famosa del país.