Gran Hermano Generación Dorada: Kennys Palacios fue eliminado en una gala cargada de emoción

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva eliminación y sumó otro nombre a la lista de participantes que abandonaron el juego. En esta ocasión, el eliminado fue Kennys Palacios, quien cayó en el mano a mano frente a Lola Tomaszeuski en una noche especial en la que el reality de Telefe cumplió su primer mes al aire.

La gala se desarrolló bajo la modalidad de placa positiva, en la que el público vota para que los participantes continúen en competencia. En ese contexto, Nazareno Pompei, Juani Caruso, Martín Rodríguez, Luana Fernández y Franco Zunino fueron los últimos salvados antes de llegar al versus final.

El mano a mano quedó entonces entre Lola y Kennys. Cuando la joven supo que debía enfrentarse a la definición, fue rápidamente contenida por Manuel Ibero, su principal apoyo dentro de la casa, en medio de rumores y tensiones que la rodean en el juego.

Minutos antes de las 23.30 del domingo 23 de marzo de 2026, el conductor Santiago del Moro abrió el sobre y confirmó la salida del estilista, conocido también por su vínculo con Wanda Nara.

La reacción no tardó en llegar: Lola rompió en llanto, mientras que Kennys intentó llevarle tranquilidad en un momento de fuerte carga emocional. Su despedida fue sentida por gran parte de los participantes y, antes de cruzar la puerta, le susurró a Nazareno Pompei una frase que dejó resonando dentro del juego: “Encargate de que no gane el malo”.

Los eliminados hasta el momento