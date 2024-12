Andrés Nara y una fuerte amenaza: «Te di una oportunidad, dos no tenés, no sabés con quién te metiste»

El padre de Wanda Nara, Andrés Nara, se amigó con su hija y fue invitado a la mega fiesta por su cumpleaños número 38. Allí contó que su buena relación con la mediática se debe a la separación de Mauro Icardi, con quien él nunca logró tener un buen vínculo.

Andrés Nara amenazó a un periodista: ¿de quién se trata?

Se reencontró con su exmujer, Nora Colosimo, y todo parecía ir de lo más tranquilo hasta que amenazó a uno de los periodistas de «Mañanísima», el programa de Carmen Barbieri.

La panelista Majo Martino fue invitada a la celebración. En un momento ingresó a la cocina de la casa de Wanda Nara y se encontró con Andrés Nara, que le dejó un mensaje al periodista Lucas Bertero.

“El único tarado sos vos, corazón. Te digo una cosa, vos no sabés con quién te metiste. Vos le dijiste a mi ex que era una tarada, te mandé un mensaje, te dije que me pareció que te desubicaste y tendrías que haber pedido disculpas. Te di una oportunidad, dos no tenés, no saés con quién te mestite, es preferible que te metas con el diablo y no te metas conmigo, me entendiste”, le dijo el padre de la mediática al periodista.

Lucas Bertero se asustó al ver el video y se contactó con el abogado Juan Pablo Fioribello. “Están banalizando el tema de la violencia de género y son dos tarados”, había dicho unas semanas atrás al ver la denuncia de Alicia Barbasola contra Andrés Nara, que luego no quiso ratificar en la Justicia.

“Me levanto, veo el video de Majo, cuando lo escucho, le mando a mi abogado y le pregunto si lo tengo que tomar como una amenaza. Quiero pedir disculpas a Andrés Nara y Alicia Barbasola por haber dicho la palabra tarados, no así impresentables, esa la sostengo. En ese momento estuvo mal usada porque es un insulto y no corresponde”, respondió el periodista, que leyó las escalofriantes cifras de violencia de género en el país.

“Ellos habían hecho una denuncia por violencia de genero y a los dos días estaban en un auto cagándose de risa. Una denuncia de violencia de género falsa es una puñalada a una de las mujeres que fueron asesinadas, la verdad que le tengo miedo porque hizo cosas bastante turbias, pregúntenle a Diego Forlán (ex de Zaira Nara)”, cerró el periodista.