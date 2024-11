Andrés Nara tiene “prohibido” hablar de Wanda Nara

Andrés Nara aseguró que no puede hablar sobre la demanda que su hija, la conductora Wanda Nara, promovió contra el futbolista Mauro Icardi: sin embargo, la madre de la mediática, Nora Colosimo, había advertido sobre el conflictivo desenlace.

La respuesta de Andrés Nara cuándo le consultaron por el conflicto entre Wanda y Mauro

En el marco del escándalo que se generó luego de que la conductora de Bake Off Famosos, denunciara por presunta violencia de género al delantero, Andrés -quien fue detenido por el mismo cargo-, efectuó su descargo.

“Tengo prohibido decir nada. No voy a hablar más de ese tema porque es impresionante, me están volviendo loco”, reveló Andrés Nara esta tarde en medio del conflicto.

Nora Colosino, la mamá de Wanda sobre la relación con Mauro: «Es todo una violencia que él le hace a ella»

No obstante,en agosto del 2023, Colosimo, como madre de la conductora se puso en contacto con Andrés Nara y advirtió: “Es todo una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla y esconderle los documentos. Ella tenía un contrato que implicaba venir (a Argentina) laburar y tuvo que llamar a toda la gente (con quienes debía trabajar), quedó mal y perdió el pasaje”.

En aquel entonces, Wanda se había instalado en Turquía junto a sus hijos para acompañarlo en el Galatasaray. En ese contexto y en diálogo con su ex marido, Nora continuó: “El tipo (Mauro Icardi) le escondió el pasaporte (a Wanda). El ahora (el año pasado) le promete el oro y el moro, le dice ‘vení, que no hay problemas’, me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema”.

“No la va a dejar venir, ya lo sé, va a ser todo un caos de vuelta, a mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. No duermo por esto de Wanda, no tengo paz porque no le dan un término medio, esta pareja ya está quemada, no va más, son tóxicos los dos, se los dije por separado y juntos”, había reflexionado Colosimo.

Para concluir, la madre de la conductora aconsejaba: “Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia, cada uno por separado, ir a un psicólogo o psiquiatra, necesitan todo eso”.