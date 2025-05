Ángel de Brito contó los motivos por el cual no deja a las angelitas hablar en otros programas 

Ángel de Brito fue interceptado recientemente por los medios a raíz de que las panelistas de LAM (América TV) se hayan negado en reiteradas ocasiones a dar notas a otros programas luego de que hayan sido protagonistas de varios cruces.

Por esa razón, el cronista de Puro Show (El Trece) se animó a preguntarle: «A veces cuando yo les quiero hacer notas a las angelitas me dicen ‘Ángel no me deja'».

Qué dijo Ángel de Brito sobre su desición de no dejar hablar a las angelitas en otros programas

El conductor se hizo cargo de esta decisión y admitió: «Sí, es cierto porque quiero que hablen en el programa, sino todos los días hay una conferencia de prensa distinta y hacemos todos los mismo temas».

«Algunos temas puntuales si ellas quiere hablar, me piden, a veces lo han hecho, no pasa nada. Pero no quiero todos los días. Flor de la V se para todos los días en la puerta, se ve que no tienen otro lugar para ir», concluyó mientras le tiraba un palito a Los Profesionales de Siempre (El Nueve) exponiendo que su ciclo es el que «marca agenda».

Ángel de Brito estalló en sus redes y señalan que es contra la China Suárez

Ángel de Brito realizó un furioso descargo en contra de una persona, de quien no mencionó nombre, y los usuarios especulan que sería un mensaje dedicado a la China Suárez. El conductor escribió en el grupo de difusión de LAM para sus miles de seguidores y apuntó contra una mujer.

“Los gatos mandan carta documento y después no se presentan en la Justicia. Como si no tuvieran de que ocuparse los jueces”, estalló De Brito.

Y se refirió a la mujer: “Tilinga a pesar de las carteras que te regalen”.

Quien se sumó al descargo fue su amiga y colega en LAM, Yanina Latorre, que le pregunto si iban a hablar del conflicto en el ciclo de América TV.

Si bien el conductor no mencionó el nombre de la mujer, usuarios señalan que se trataría de la China Suárez. Esta semana, De Brito y Latorre debían verse cara a cara con la actriz para una mediación de la demanda por daños y prejuicios que inició la China cuando se difundieron sus chats con Wanda Nara, en el marco del Wandagate 2021.

Según trascendió, la actriz pide 120.000 dólares y un pedido de disculpas públicas.