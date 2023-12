Ángel de Brito increpó a Romina Uhrig sobre su supuesta relación con L-Gante. Qué dijo la ex diputada.

Romina Uhrig,ex Gran Hermano, se encuentra actualmente participando del Bailando 2023, el reality show conducido por Marcelo Tinelli. En la noche de sentencia, la ex diputada de Moreno fue cuestionada sobre su situación sentimental por el conductor del programa y también por el jurado, Ángel de Brito.

«Porque siempre te vinculan a varios a Nacho Castañares, a L-Gante también te han vinculado» cuestionó el periodista y jurado. «No es tema mío ese. Me vinculan con un montón» respondió la participante.

Luego, Pepe Ochoa, le preguntó acerca de set de grabación al que había asistido con el cantante donde la presentó como «mi chica«. «Si, igual lo hizo en broma, en chiste, somos amigos, nos queremos mucho como amigos» aclaró Romina ante las miradas escépticas de los participantes y jurados.

Sin embargo, Romina no logra escapar de los rumores de romance con Nacho Castañeres, su ex compañero de Gran Hermano.El locutor Martín Salwe, desde su programa de streaming Ruido de mate, sacó a relucir el rumor de que se los había visto juntos,a los besos en un boliche en zona Oeste, provincia de Buenos Aires. Aun así ninguno de los dos ex participantes a confirmado o negado este rumor.