Gastón Edul reveló detalles de su situación amorosa: ¿Es con Angela Leiva o con Cande Molfese? 

Gastón Edul se convirtió en uno de los personajes del momento ya que a su gran trabajo como periodista deportivo en TyC Sports, sumó su rol destacado en el canal de streaming Olga y además es uno de los 14 participantes de Bake off Famosos, por Telefe.

A loa 28 años, se convirtió en una suerte de galán y ya le han endilgado varios romances con chicas famosas. Pero, ¿está o no de novio? Edul rompió el silencio y habló de su corazón. «Se dice que estás saliendo con Cande Molfese. ¿Qué hay de cierto?», preguntó el periodista de Pronto, Nico Peralta.

¿Cuál es la situación amorosa del periodista Gastón Edul?

Gastón respondió la pregunta que todos los seguidores de Bake Off se hacen. «No, no, no. No es cierto, no estamos en ninguna historia. Si estuviese de novio, lo diría al instante pero no lo estoy. Con Cande me llevo bárbaro y es una de las personas con las que más me llevé en el reality. Tenemos química ahí y se ve en el programa pero no, de novios no estamos», sostuvo.

-Te han relacionado ya con Nati Jota, Angela Leiva, ahora Cande.

-Sí. Todo eso arrancó como un chiste con Nati en Olga y ella un poco lo explicó. A Nati la conocía de antes de Olga y es importante decirlo: fue en un viaje a México que hice con mis amigos y ella estaba allá también. Fue post Mundial, ella sabía quién era yo y yo a ella la tenía porque es Nati Jota. Siempre nos llevamos bien y por eso ella me convocó para Olga cuando recién estaba arrancando. Sigo ahí, voy una o dos veces a la semana. Pero con Nati no pasó nada.

-¿Y con Angela?

-Tampoco. Eso fue directamente relacionado por una foto que nos sacó Nacho Elizalde en La Polenta, que es la fiesta que él organiza. Sin tomar dimensión de lo que podía causar esa foto, Nachito decía: “¿Cómo no le puse la marca de agua de Polenta?”. ¡Al menos para que le sirviera de publicidad! Pero no, tampoco pasó nada. Con cada foto que me saco van a decir algo, lo sé. Me pasa eso y como estoy soltero, tampoco me molesta sacarme una foto, ver a alguien o que pase algo de un rato.

-¿Te gustaría conocer a alguien o no?

-El tiempo para ver gente te lo tenés que hacer y obviamente solo del todo no estoy. Pero tampoco estoy en una relación. Veo a alguien, me divierto y si con la otra persona hay química, mejor. Pero no estoy de novio con nadie ni podría tomar un compromiso ahora. Estuve de novio siete años: desde los 18 hasta los 25 con Sol, una persona con la que me llevo bárbaro pero terminamos siendo amigos y por eso nos separamos.

-¿Era compa de la escuela?

-No. Nos conocimos en el viaje a Bariloche, ella es acá de Buenos Aires y tenemos la mejor. Pero, como te decía, estoy soltero y sin apuro.