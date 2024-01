Aníbal Lotocki desde la cárcel: habló de Silvina Luna, descartó tener privilegios y dijo que escribió un libro

Aníbal Lotocki, el polémico cirujano y principal apuntado por la muerte de Silvina Luna, habló por primera vez desde la cárcel de Ezeiza. Se encuentra detenido allí desde hace 85 días.

«No hay mucho para hacer acá- dijo Lotocki, al ser consultado por Socios sobre su rutina- Generalmente me despierto a las 7.30 que es cuando nos abren la celda para para salir a calentar agua o para para tomar un café».

En la cárcel, el cirujano dijo que «lee y estudia mucho» porque no le gusta jugar a las cartas como hacen otros internos.

Al ser consultado por su situación judicial, Lotocki indicó: «No estaba en mis planes esta situación. No me parece justo porque es una prisión preventiva. Yo no he tenido juicio, no fui enjuiciado no tengo ningún tipo de condena».

Tiempo después lamentó que el juez de la causa por la muerte de Cristina Zárate haya entendido que había «riesgo procesal». «Supongo que eso se podrá revertir en los próximos meses«, expresó el cirujano, acusado de la muerte del empresario en abril de 2021, luego de una cirugía. También reiteró que es inocente.

Aníbal Lotocki descartó ser un «preso vip»

En otro tramo de la charla, Aníbal Lotocki negó ser un «preso con beneficios». «Estoy en el pabellón de buena conducta. Acá supuestamente están los 50 presos más amigables y no hay ninguno que tenga privilegio», explicó.

Minutos después señaló que pidió un ventilador por las condiciones en las que se encuentra y se lo negaron. «Pedí un ventilador porque tengo un trastorno de transpiración excesiva por la cual hago un tratamiento. Ese tratamiento acá no existe», contó Lotocki.

Tiempo después reveló que escribió un libro que está en proceso de revisión. «Uno encerrado tiene mucho tiempo para reflexionar y la verdad que yo he reflexionado mucho», dijo el médico.

«Es momento de hablar- agregó Lotocki- Nunca he hablado o he hablado muy poco. No he sabido hacerme escuchar y creo que eso fue un gran defecto. He dejado que se hablara mucho».

Aníbal Lotocki habló de la muerte de Silvina Luna

En otro tramo de la entrevista, Lotocki habló de Silvina Luna. «No las llamo víctimas, yo las llamo denunciantes«, consideró. «Yo usaba un producto permitido, usaba un producto aprobado por la Anmat», indicó.

«El juez a mí me condena por un efecto colateral que supuestamente produce el producto. Hicimos un análisis y el producto está alterado, el producto es apócrifo«, denunció el médico que anticipó que ratificará sus dichos en la Justicia.

Además señaló que no piensa que puede llegar a pasar el resto de su vida en la cárcel si es juzgado a prisión perpetua. «Esperamos tener este novedades favorables», agregó. Por último reiteró que no incurrió en ninguna «acción delictiva» y descartó que haya querido atentar contra su vida.