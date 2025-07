Aníbal Pachano confesó estar atravesando un difícil momento: “Nuevamente un cáncer» 

En medio de la alegría por el embarazo de su hija Sofía Pachano con Santiago Ramundo, Aníbal Pachano abrió su corazón y contó que está atravesando otra vez por un difícil momento de salud.

El coreógrafo y ex jurado del Bailando de 70 años habló para el programa radial Íntimamente que conduce Alejandra Rubio y confirmó que está transitando otra vez el cáncer y fue operado.

Qué dijo Aníbal Pachano sobre su enfermedad

“Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado. Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo, a escuchar al cuerpo cuando te está diciendo algo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer”, detalló el actor y coreógrafo.

Y explicó cómo se está cuidando tras detectar la enfermedad: “Ahora estoy en tratamiento con el equipo de Favaloro, con el Doctor Barros Schelotto, el oncólogo el Dr. Muggieri, que son maravillosos. Estamos armando dos equipos de trabajo para atender mi salud. Sigo igualmente con Fundación Salud con Estela Maris Maruso, que me contiene y me ayuda a tener otra visión. A tomarlo con calma y entender el ‘¿para qué?’. Volver a entender el ‘¿para qué se instala algo en tu cuerpo?’. Eso es muy importante, siempre aprender de lo que te pasa, no entrar en el lamento».

“Este no es otro cáncer, es el mismo que va disparando a distintos lugares. Se disparó primero a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro se disparó a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón y se disparó a la suprarrenal derecha, me operaron el 30 de junio, y ahora estoy es en recuperación”, explicó con preocupación Aníbal Pachano sobre la complejidad de la enfermedad.

Y remarcó: “Seguramente voy a hacer todo un tratamiento oncológico a partir de agosto y voy a ponerle toda la fuerza y la garra que toda la vida puse, y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia, la alegría que viene un nieto, hijo de mi única hija maravillosa… Así que bueno, hay que ponerle garra y mirar para adelante”.

En cuanto al embarazo de su hija Sofía Pachano, el hombre de la galera comentó emocionado: “Sofía fue muy mimada porque fue la primera nieta. Tuvo unos abuelos divinos, a pesar de que mi mamá falleció justo el día que tenía que nacer Sofía. La fecha de parto era para el 25 de octubre y lo postergamos hasta el 9 de noviembre. Hubo de todo, una gran tristeza, angustia… una mezcla de todo. A la tristeza de la muerte de mi mamá, la contrarrestó toda la alegría del nacimiento de Sofi. Ese angelito que se fue, la vida me lo devolvió en el amor de Sofía. Esto también alimentó mi ansiedad. Los años pasan y quiero ser abuelo, quiero disfrutarlo. Por eso creo que los volví locos. Todos estábamos ansiosos. Todos vamos a cuidarlo. Lo esperamos con mucho amor”.

Aníbal Pachano recibió la noticia del embarazo de Sofía mientras atravesaba un delicado cuadro de salud

El pasado 10 de julio, Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron públicamente que están esperando su primer hijo. Tras la noticia, Ciudad Magazine habló con Aníbal Pachano, quien compartió su alegría por convertirse en abuelo y recordó el difícil contexto de salud en el que recibió la noticia.

Esta semana, durante su visita al programa Empezar el Día, que conduce Yuyito González, el artista relató:

“Estoy feliz porque voy a ser abuelo. Eso tapa todo lo demás. Sé lo que esperan, pero eso lo tienen que contar los papás”, expresó emocionado.

Luego, reveló que se enteró del embarazo mientras atravesaba una situación médica preocupante:

“Venía haciéndome muchos estudios por temas de salud. Me enteré antes de que Sofía viajara a Europa, hace unos tres o cuatro meses.”

Pachano explicó que todo ocurrió tras una fuerte caída en la calle:

“Me caí de plancha, de frente. Me quebré dos costillas. Eso aceleró los estudios en Fleni y ahí detectaron un punto en el riñón.”

Los médicos, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una reactivación del cáncer, le indicaron un PET. Fue en ese contexto que Sofía y Santiago decidieron darle la noticia.

“Antes de hacerme el estudio, ellos me contaron que algo importante estaba pasando,” recordó.